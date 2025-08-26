Ad agosto la produzione industriale italiana scende del 6%

Milano, 26 agosto 2025 – Anche quest'anno agosto è stato sinonimo di ferie collettive, uffici chiusi e telefoni silenziati. La frase ‘Ne riparliamo a settembre’ più di un modo di dire è un’abitudine culturale che sta rappresentando un freno strategico nell’economia globalizzata e digitale. Secondo l’Istat, infatti, ad agosto dello scorso anno la produzione industriale italiana è scesa del 6,1% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e, anche quest’anno, si attendono stime al ribasso. Anche altri indicatori lo confermano: l’indice Pmi manifatturiero, che misura l’attività delle imprese, era a 49,4, sotto la soglia dei 50 punti che segnala crescita. In Germania, Francia e nel resto dell’Eurozona, invece, gli indici erano sopra 50, cioè in espansione.

L'impatto dell'AI sulla produzione è di 115 miliardi di euro

Le cifre lo confermano: sempre secondo l’Istat, solo l’8,2 % delle imprese italiane con almeno dieci dipendenti ha adottato tecnologie AI, rispetto al 13,5% europeo. Eppure, secondo “The European House – Ambrosetti”, presentata al Technology Forum 2025 di Stresa, il 63% delle grandi aziende italiane ha già adottato o intende adottare soluzioni di intelligenza artificiale. L’impatto stimato in termini di produttività, oggi è valutabile fino a 115 miliardi di euro, equivalenti a una crescita aggregata del 3,2% con proiezioni fino al 4,3% entro due anni. Tuttavia, l’adozione resta focalizzata su interventi incrementali più che su trasformazioni radicali. Eppure piattaforme come Google Analytics o Power BI integrate con AI, forniscono insight costanti anche in assenza di personale, mentre Crm predittivi come HubSpot o Salesforce anticipano i comportamenti dei clienti e automatizzano la comunicazione. La pubblicità digitale si evolve grazie a strumenti come Meta Advantage o Google Performance Max, che ottimizzano campagne in autonomia.

Testa: “L'Italia ha un ritardo culturale da superare prima possibile”

“Le conseguenze di questa pausa estiva si sono tradotte in clienti persi, ritardi nei progetti e un’immagine aziendale poco reattiva agli occhi del mercato internazionale. Per fortuna alcuni imprenditori lungimiranti hanno compreso l'importanza dell’utilizzo dell’AI che consente di automatizzare i processi critici e gestire i canali digitali, anche con organici ridotti. Ma dovrebbero essere molti di più e questo ritardo culturale che va superato il prima possibile”, spiega Antonio Testa, Ceo della società Generazione AI. “Il business può accelerare grazie a molti ‘sistemi intelligenti’, utili anche durante la pausa estiva o altri stop come, ad esempio, quelli natalizi”, sottolinea Testa. Chatbot intelligenti rispondono a clienti e prospect quando l’ufficio è chiuso, mentre piattaforme automatiche mantengono viva la presenza online. Ad esempio i Private Agent assistenti digitali personalizzati, integrati nei sistemi esistenti, operano internamente con attenzione alla sicurezza e alla riservatezza dei dati, automatizzano flussi di lavoro ripetitivi, analizzano documenti complessi, generano report personalizzati e supportano il processo decisionale. Sono ideali per aziende che gestiscono informazioni sensibili o operano in settori regolamentati. Nel periodo estivo o di 'festa', quando il personale è ridotto, consentono di mantenere attivi acquisti, customer service, amministrazione e vendite, evitando rallentamenti e perdite operative”, spiega Testa.

Sempre più diffusi anche i General Agent

I General Agent sono agenti AI standardizzati ma performanti, progettati per attività comuni a molte imprese. Gestiscono lead in ingresso, rispondono automaticamente a richieste tramite sito web, social media o chatbot, programmano appuntamenti e qualificano i contatti più promettenti. In marketing, pubblicano contenuti, inviano newsletter, monitorano campagne e reagiscono in tempo reale a feedback o recensioni negative tramite sentiment analysis. Nel customer care forniscono supporto 24/7, risolvendo fino all’80% delle richieste frequenti e smistando chiamate o email in modo intelligente. Così, anche in agosto, le aziende garantiscono continuità di visibilità, reattività e cura della reputazione online, riducendo tempi di attesa e aumentando la soddisfazione. “Con l’adozione intelligente di questi strumenti - conclude Testa - agosto o le festività in generale non sono più un buco nero produttivo, ma un’opportunità strategica. In un mercato in cui rimanere operativi significa sfruttare la minore concorrenza per testare campagne, rafforzare relazioni internazionali, raccogliere dati utili e prepararsi a un rientro efficace, l’AI trasforma la pausa in slancio. Le statistiche dimostrano che il potenziale c’è: l’Italia può crescere, innovare e restare competitiva se saprà cogliere le opportunità che l’intelligenza artificiale offre”.