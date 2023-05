Le scelte di acquisto della casa: il 78,9% delle transazioni ha riguardato appartamenti

Milano, 6 Maggio 2023 – Le tipologie abitative che hanno maggiormente caratterizzato le transazioni nel corso del 2022 sono gli appartamenti. Le transazioni che hanno riguardato le ville, invece, hanno interessato soprattutto coloro che hanno un'età superiore ai 35 anni. È questo quanto emerge da un'analisi condotta dall'Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa che ha in esame le compravendite realizzate attraverso le proprie agenzie attive sul territorio nazionale. Nel 2022 il 78,9% delle transazioni ha riguardato appartamenti, mentre nel 21,1% dei casi si è trattato di soluzioni indipendenti e semindipendenti.

Le richieste degli acquirenti

Negli ultimi anni, complice alcune situazioni che hanno interessato la nostra società, le richieste degli acquirenti sono inevitabilmente mutate. Con l’arrivo della pandemia, infatti, le tipologie dotate di spazi esterni hanno aumentato il loro appeal, nel 2019 infatti la percentuale di acquisto di queste soluzioni si fermava al 19,1%, mentre nel 2021 si è arrivati a toccare il 22%. Nel 2022 si registra una leggera inversione di tendenza, le abitazioni indipendenti e dotate di spazi esterni restano sempre molto apprezzate, ma si tratta di una tendenza in leggera frenata rispetto al 2021.

L'andamento degli appartamenti e delle ville

Prendendo in considerazione gli appartamenti, il 74,7% delle compravendite riguarda l’abitazione principale, il 18,9% gli acquisti per investimento e il 6,4% le compravendite di case vacanza. Diversa la situazione di soluzioni indipendenti e semindipendenti, il cui tasso di acquisti per investimento si ferma all’11,4%, mentre le compravendite di case vacanza arrivano al 10,5%, anche in questo caso, comunque, la maggior parte delle compravendite riguarda l’abitazione principale (78,1%). Gli acquirenti più attivi sulle compravendite di appartamenti hanno un’età compresa tra 18 e 34 anni (32,2%), mentre le soluzioni indipendenti e semindipendenti sono maggiormente apprezzate da acquirenti con età compresa tra 35 e 44 anni (30,4%). L’acquisto di ville, villette e case infatti avviene mediamente in età più avanzata, generalmente sono tipologie più costose e in molti casi si tratta di acquisti definitivi. Il 64,4% delle compravendite di appartamenti è concluso da famiglie, mentre i single si fermano al 35,6%. Le proporzioni cambiano se si prendono in considerazione le soluzioni indipendenti e semindipendenti, in questo caso a comprare sono famiglie nell’81% dei casi, mentre sono single solo il 19% degli acquirenti.

Le modalità di pagamento

Nel 2022, il 50,9% degli acquisti di appartamenti è stato concluso in contanti, mentre nel 49,1% è stato necessario l’ausilio di un mutuo. Per le soluzioni indipendenti e semindipendenti la percentuale di acquisti con mutuo è leggermente più alta e arriva al 51,1%. Sia per gli appartamenti sia per le soluzioni indipendenti e semindipendenti nel 2022 si registra un aumento delle percentuali di acquisti senza mutuo, l’aumento dei tassi di interesse dell’ultimo anno, infatti, sta spingendo più persone ad acquistare in contanti, inoltre diminuisce il numero di persone che riesce ad accedere al credito.