Acquisto bond fino a 200 milioni

Dal Credito Emiliano (in foto il dg Angelo Campani) l’invito ai portatori delle obbligazioni "1.50% Fixed to floating rate callable senior non-preferred" con scadenza a ottobre 2025 a portarle in adesione per l’acquisto in contanti, con l’obiettivo della banca di acquistare un importo massimo di 200 milioni.L’offerta scade il 25 settembre.