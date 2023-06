Acquistare un immobile all'asta conviene ancora?

Una procedura ancora molto utilizzata per l’acquisto di terreni, abitazioni, opifici o altre tipologie di edifici è quella dell’asta immobiliare. Il motivo che spinge a questa opzione d’acquisto è quasi sempre legato a motivi di convenienza economica in quanto il prezzo d’asta di un immobile è, generalmente, più basso di quello di mercato.

Attenzione, però, deve essere mostrata ai motivi per i quali l’immobile costa di meno: sullo stesso potrebbero infatti gravare degli abusi edilizi difficili da sanare o degli interventi strutturali da eseguire. Nella scelta di acquistare o meno un immobile all’asta, dunque, dovrà essere svolta un’analisi costi/benefici, andando ad evidenziare tutti i vantaggi e gli svantaggi legati all’opzione.

Comprare una casa all’asta conviene?

Quando si compra una casa all’asta, come detto, andranno valutati una serie di fattori che potranno rendere conveniente, o meno, l’operazione. Ai vantaggi di prezzo, infatti, potrebbero opporsi degli svantaggi non trascurabili legati alle caratteristiche strutturali o amministrative dell’edificio. È inoltre molto importante ricordare che le case all’asta possono essere acquistate sia coprendo direttamente il costo richiesto, sia attraverso il ricorso ad un mutuo. In quest’ultimo caso la legge prevede che si possano ottenere finanziamenti fino all’80% del prezzo di aggiudicazione. Inoltre, chi sa che dovrà ricorrere ad un prestito per acquistare un immobile all’asta deve arrivare alla stessa avendo già la sicurezza di poter contare sulla concessione delle somme da parte della banca in quanto, una volta acquistato l’immobile all’asta, il suo prezzo andrà saldato entro tempi molto stretti. Se così non fosse si perderà il diritto di prelazione sull’immobile stesso, con l’acquirente che non potrà ottenere indietro la caparra già versata. In tutto questo iter il consiglio è quello di farsi assistere da un’agenzia immobiliare che, monitorando costantemente il mercato, può offrire ai propri clienti delle soluzioni molto vantaggiose. L’intermediario, inoltre, consente di ridurre le tempistiche e agevola l’intero processo legato alla creazione di documenti e carte necessarie per la conclusione dell’acquisto.

Vantaggi e svantaggi dell’acquisto di immobili all’asta

Dai discorsi fin qui affrontati è possibile elencare una serie di vantaggi e svantaggi legati all’acquisto di immobili all’asta. Tra i benefici troviamo:

il prezzo di vendita che, generalmente, è inferiore rispetto ai valori di mercato (in media si va da un meno 10% fino ad un meno 60%)

Tra gli svantaggi, invece, troviamo: