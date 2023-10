Acquisita First Bank. Si rafforza in Romania

Intesa Sanpaolo (in foto l’ad Carlo Messina) rafforza la propria presenza in Europa attraverso l’acquisizione della rumena First Bank dal fondo di investimento privato statunitense Jc Flowers & Co. Intesa e Jcf Tiger Holdings, l’azionista di controllo di First Bank, hanno firmato un accordo per l’acquisizione del 99,98% delle azioni.