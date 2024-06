Il fondo Cinven ha firmato un accordo con gli azionisti di Idealista – la piattaforma immobiliare leader in Spagna, Italia e Portogallo – per acquisire il 70% della società a un valore di 2,9 miliardi di euro. Jesùs Encinar (in foto), fondatore e presidente di Idealista – che vive e lavora a Milano – continuerà a guidare dall’Italia la compagnia.