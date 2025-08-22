Accordo Usa-Europa sui dazi: chi vince, chi perde e cosa può ancora succedere

Bruxelles - Un accordo definito "storico", tra la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il presidente statunitense Donald Trump, apre un nuovo capitolo nei rapporti commerciali tra Unione Europea e Stati Uniti. La dichiarazione congiunta Usa-Ue fissa un tetto massimo del 15% ai dazi statunitensi per la maggior parte delle esportazioni europee — una misura che, sebbene accolga favorevolmente numerosi settori strategici, lascia fuori comparti sensibili come acciaio e alluminio, il vino e gli alcolici.

Chi vince

Tra i vincitori dell’accordo c’è senza dubbio il settore automobilistico europeo. I dazi sulle auto, che attualmente possono arrivare fino al 27,5%, verranno ridotti al nuovo tetto massimo del 15%. Un taglio netto che apre spazi competitivi per i produttori europei sul mercato statunitense, specialmente quelli tedeschi e italiani. Anche il comparto farmaceutico e quello dei semiconduttori, entrambi vitali per l’economia europea, rientrano tra i beneficiari del nuovo regime tariffario. Inclusi nell’accordo, vedranno i loro prodotti soggetti a dazi contenuti, rafforzando la posizione dell’Europa in settori ad alta tecnologia e valore aggiunto. Infine, anche l’industria del legname trae vantaggio: in un momento in cui la transizione ecologica richiede materiali sostenibili, l'accesso facilitato al mercato USA può rilanciare le esportazioni da paesi nordici e dell'Est Europa.

Chi perde

Ma non tutti esultano a Bruxelles. Vino, birra e alcolici restano fuori dalle esenzioni e mantengono i dazi attualmente in vigore. Una doccia fredda per Francia, Italia, Spagna e altri grandi produttori europei, che avevano fatto di questo comparto uno dei punti centrali delle trattative. Il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic, in conferenza stampa ha confermato il mancato inserimento del settore nel livello di “nazione più favorita” (NPF), ma ha anche lasciato uno spiraglio aperto: “Non ancora. I nostri partner statunitensi sanno che questo è un settore fondamentale per noi e siamo pronti a discuterne ancora”. La porta, dunque, non è chiusa del tutto. Anche l’acciaio e l’alluminio restano esclusi dai benefici dell’accordo: per questi materiali strategici, i dazi restano fermi al 50%, segno che le tensioni sul fronte industriale non sono ancora superate.

Le regole digitali restano fuori

Non meno rilevante è il fatto che temi cruciali come il Digital Market Act e il Digital Services Act, strumenti normativi con cui Bruxelles mira a regolamentare i giganti del web, siano stati esplicitamente esclusi dal tavolo delle trattative. “L'autonomia normativa dell'Ue non è negoziabile”, ha sottolineato Sefcovic.

I prossimi passi

L'accordo, sospende dal 7 agosto le contromisure europee decise il 24 luglio. Toccherà ora alla Commissione, in coordinamento con gli Stati membri e il Parlamento europeo, tradurre l’intesa in atti legislativi concreti. Nel frattempo, i numeri confermano l'importanza della posta in gioco: nel 2024 gli scambi transatlantici hanno superato i 1.600 miliardi di euro, con 4,2 miliardi che attraversano ogni giorno l'Atlantico. La Casa Bianca ha messo l’accento su un “stock di investimenti reciproci” di oltre 5.000 miliardi di dollari, confermando il peso del partenariato economico più grande del mondo. L’intesa segna un passo importante verso la stabilizzazione delle relazioni commerciali tra le due sponde dell’Atlantico, ma lascia ancora aperti molti nodi. L’Europa ottiene una riduzione significativa dei dazi in settori strategici, ma deve incassare l’esclusione di comparti simbolo del Made in Europe. Le trattative continueranno, con un occhio puntato ai prossimi round: per qualcuno la partita è vinta, per altri è solo all’intervallo.