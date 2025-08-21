Dazi, accordo finale Usa-Ue: la dichiarazione congiunta e gli aggiornamenti in tempo reale

Bruxelles, 21 agosto 2025 – Formalizzato l’accordo sui dazi tra Usa e Unione europea. Ad annunciarlo la Commissione europea dopo che spiega come i dettagli di intesa sono stati messi nero su bianco in una dichiarazione congiunta che segue l’accordo politico raggiunto dalla presidente Ursula von der Leyen e il Presidente Donald Trump dei 27 luglio. Un testo che “illustra in dettaglio il nuovo regime tariffario statunitense nei confronti dell'Ue, con un'aliquota tariffaria massima e onnicomprensiva del 15% per la stragrande maggioranza delle esportazioni dell'Ue, compresi settori strategici come automobili, prodotti farmaceutici, semiconduttori e legname".
"Prevedibilità per le nostre aziende e per i nostri consumatori. Stabilità nella più grande partnership commerciale del mondo. E sicurezza per i posti di lavoro e la crescita economica in Europa nel lungo termine. Questo accordo commerciale tra Ue e Usa apporta benefici ai nostri cittadini e alle nostre aziende e rafforza le relazioni transatlantiche". Lo dichiara la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.