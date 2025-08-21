Dazi, accordo finale Usa-Ue: la dichiarazione congiunta e gli aggiornamenti in tempo reale

11:19

Von der Leyen: "Con intesa stabilità e sicurezza"

"Prevedibilità per le nostre aziende e per i nostri consumatori. Stabilità nella più grande partnership commerciale del mondo. E sicurezza per i posti di lavoro e la crescita economica in Europa nel lungo termine. Questo accordo commerciale tra Ue e Usa apporta benefici ai nostri cittadini e alle nostre aziende e rafforza le relazioni transatlantiche". Lo dichiara la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.