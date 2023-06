Accordo su Basilea3+ Servono più capitali

Il “trilogo” tra Parlamento europeo, Commissione e Consiglio ha raggiunto un accordo provvisorio sull`attuazione della fase finale delle intese internazionali di rafforzamento dei parametri di solidità patrimoniale delle banche, battezzate “Basilea III”. Il presidente dell’ Abi Antonio Patuelli e il direttore generale Giovanni Sabatini hanno rilevato "novità importanti" nell’intesa. "La conclusione del trilogo e il raggiungimento dell`accordo provvisorio per l`implementazione dell’accordo di Basilea 3+ evidenzia varie novità, tutte importanti, alcune complesse che incrementano necessità di capitali per le banche in Europa", scrivono in una nota. "Altre conclusioni – precisano – vanno incontro alle richieste utili per le banche operanti in Italia e che in questi anni abbiamo avanzato con insistenza, innanzitutto le misure in tema di crediti deteriorati (Npl), tra cui la proroga della norma che consente la parziale sterilizzazione degli effetti delle cessioni massive di Npl sul calcolo dei requisiti patrimoniali attraverso i modelli interni". "Ora attendiamo e sollecitiamo – concludono Patuelli e Sabatini – una tempestiva pubblicazione di queste conclusioni sulla Gazzetta Ufficiale dell`Unione Europea".