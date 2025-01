Salcef Group (foto: l’ad Valeriano Salciccia), azienda che progetta, sviluppa e produce soluzioni per la mobilità sostenibile, ha siglato un accordo per la costituzione di una società di diritto egiziano a capitale pubblico/privato che si occuperà di sviluppare le infrastrutture ferroviarie in Egitto, in Africa e in tutta l’area mediorientale.