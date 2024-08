Firmato l’accordo quadro per la salvaguardia dei lavoratori ex Blutec e il rilancio dello stabilimento ex Fiat di Termini Imerese, in Sicilia. L’azienda Pelligra guiderà la reindustrializzazione. "Una svolta storica, siamo sulla strada giusta per la rinascita industriale del Paese", dice il ministro Adolfo Urso (foto). Chiusa così la vertenza dopo 13 anni.