Accordo Dca-SpeeD per la pubblicità al cinema

Dca, concessionaria leader nell’offerta dei circuiti cinema in Italia, e SpeeD, concessionaria esclusiva del Gruppo Monrif, annunciano un accordo per la raccolta della pubblicità locale in tutte le sale del circuito Uci Cinemas in Emilia-Romagna. Il sistema di comunicazione multimediale in portafoglio a SpeeD che si sviluppa con il Network QN Quotidiano Nazionale, sia a livello nazionale che territoriale, potenzia così la propria offerta nei confronti del mercato, proponendo ai propri clienti nuove opportunità di comunicazione. Il cinema, infatti, è un luogo unico: immersivo, coinvolgente e lontano dalle distrazioni. Il posto migliore dove mettere in connessione prodotti, attività e consumatori, in un momento storico ricco di opportunità di comunicazione. L’accordo siglato con Dca offre agli inserzionisti la possibilità di interagire con un pubblico di qualità, che ha scelto attivamente di trovarsi al cinema, in quel momento, a quell’ora, per vedere quei contenuti. Grazie alla nuova collaborazione, SpeeD metterà a disposizione di Dca la propria rete, per incrementare il coinvolgimento delle realtà locali e le opportunità di revenue.

"La complessa situazione del mercato pubblicitario ha fatto emergere l’esigenza di diversificare le proposte, per soddisfare l’esigenza dei nostri clienti di confrontarsi con un unico partner di fiducia, che li supporti nella pianificazione di campagne multimediali, garantendo una esclusiva penetrazione di mercato – dichiara Mauro Lisi, Chief Operating Officer di SpeeD – Siamo entusiasti di aprire nuove opportunità di collaborazione in un settore come il cinema, che evidenzia importanti tassi di crescita".

"Il cinema – aggiunge Alessandro Maggioni, Managing Director di Dca – è il posto migliore dove mettere in connessione marche e consumatori in un momento storico ricco di sfide e di opportunità di comunicazione: in questo 2023 il mercato della pubblicità al cinema sta registrando tassi di crescita a doppia cifra. Il trend di crescita degli investimenti registrati a luglio (+8% rispetto a luglio 2022) e agosto (+9,5% rispetto ad agosto 2022) si è ulteriormente migliorato nel mese di settembre (+14.3% rispetto a settembre 2022). Credo che ciò rappresenti la migliore premessa per un’ultima parte dell’anno che vedrà il cinema ancora protagonista delle pianificazioni media dei principali spender".

red. eco.