Erg (foto: l’ad Paolo Merli), produttore indipendente di energia da fonti rinnovabili, e Engie hanno sottoscritto un contratto (Power Purchase Agreement) della durata di 5 anni per la fornitura di 44 Gwh/anno di energia prodotta da impianti eolici di Erg situati in Italia e non soggetti a regimi di incentivazione tariffaria.