Abi Lab nella piattaforma Bce per l’euro digitale

Abi Lab, il Centro di ricerca e innovazione per la banca promosso dall’Associazione Bancaria Italiana per incoraggiare il dialogo, analizzare e promuovere l’innovazione nel settore bancario italiano, è stato selezionato dalla Bce per partecipare alla piattaforma per l’euro digitale. La Bce ha istituito una piattaforma di innovazione per collaborare con soggetti privati europei nell’ambito del progetto sull’euro digitale.

La piattaforma simula l’ecosistema previsto per l’euro digitale, in cui la Bce fornisce supporto tecnico e infrastruttura agli intermediari europei in modo che possano sviluppare funzionalità e servizi di pagamento digitale innovativi a livello europeo. I partecipanti alla piattaforma stanno esaminando se e come i pagamenti condizionati in euro digitale potrebbero essere realizzati dal punto di vista tecnico. Stanno inoltre sviluppando potenziali casi d’uso per i pagamenti quotidiani.

"L’attuale contesto globale – ha evidenziato Marco Elio Rottigni, direttore generale dell’Abi – pone una sfida rilevante anche in termini di pagamenti e l’euro digitale può essere per noi europei una nuova opportunità identitaria, così come lo fu l’introduzione della moneta unica oltre 25 anni fa".