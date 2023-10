A settembre in Europa +15% d’immatricolazioni

Il gruppo Stellantis (in foto il ceo Carlo Tavares) ha immatricolato in Europa occidentale 200.826 auto, il 15% in più dello steso mese del 2022 con una quota di mercato che sale dal 16,6% al 17,2%. Nei nove mesi il gruppo ha venduto 1.651.353 auto, in crescita del 5,5% rispetto all’anno prima, con la quota di mercato al 17,1%.