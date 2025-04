A scuola di Toyotismo, il “viaggio studio” per gli imprenditori italiani in Giappone

Milano, 22 aprile 2025 - Il fascino del Giappone non si esaurisce nei templi, nei giardini zen o nel sushi. Per un numero sempre crescente di imprenditori italiani, la vera attrazione si cela dietro le quinte delle aziende giapponesi, dove si coltiva da decenni un modello organizzativo che ha fatto scuola nel mondo: il Toyota Production System. E proprio per scoprire i segreti del “miglioramento continuo”, il Gruppo Galgano organizza anche quest’anno il Japan Kaizen Study Tour, in programma dal 5 all’11 ottobre 2025.

A scuola di impresa dai giapponesi

Il Giappone è la quarta economia mondiale e membro del Gruppo dei 7, riconosciuto tra i Paesi più innovativi al mondo con oltre 400mila brevetti depositati ogni anno. Con una straordinaria capacità industriale, è tra i maggiori produttori globali di veicoli, elettronica, macchine utensili e acciaio, distinguendosi anche per l’eccellenza nella ricerca scientifica. È proprio per questo che l’imprenditoria italiana guarda sempre più ai segreti dell’impresa nipponica. E il Japan Kaizen Study Tour, il viaggio di formazione promosso dal Gruppo Galgano - società italiana fondata nel 1962 da Alberto Galgano e attiva da oltre sessant’anni nella consulenza manageriale - è l’occasione perfetta per osservare da vicino e apprendere il modello più famoso del Giappone: il Toyota Production System.

Il modello giapponese

Il cuore del modello giapponese è il Toyota Production System (Tps), un approccio produttivo che ha rivoluzionato l’industria globale. Conosciuto anche come Toyotismo, si basa su due pilastri fondamentali: eliminazione degli sprechi (muda) e miglioramento continuo (Kaizen). A differenza dei modelli occidentali più rigidi e verticali, il sistema giapponese promuove un’organizzazione snella (Lean), flessibile e centrata sulle persone. Ogni lavoratore è parte attiva nel processo di ottimizzazione, con un’attenzione costante alla qualità totale, alla standardizzazione intelligente e alla sinergia tra uomo e tecnologia. Il risultato? Una produzione altamente efficiente, capace di adattarsi rapidamente al cambiamento, mantenendo elevati standard qualitativi e migliorando in modo costante prodotti, processi e cultura aziendale.

Il viaggio studio

Si chiama Japan Kaizen Study Tour ed è un viaggio di formazione in Giappone, pensato per imprenditori e manager, che unisce visite aziendali esclusive, workshop pratici con ex manager Toyota e momenti culturali, per imparare sul campo i principi del Toyota Production System, confrontarsi con altri professionisti e scoprire come unire tecnologia e fattore umano per migliorare l’organizzazione e l’esperienza del cliente.

I partecipanti hanno la possibilità di osservare direttamente l’organizzazione delle aree produttive, la gestione dei flussi e la cultura del miglioramento continuo che permea ogni fase del lavoro. Un’esperienza che, come raccontano i partecipanti delle scorse edizioni, “ha fatto superare lo scetticismo iniziale e ha mostrato come anche le aziende italiane possano integrare i principi del sistema Toyota nella loro realtà”.

Il programma del tour

L’iniziativa, giunta quest’anno a una nuova edizione con partenza dal 5 all’11 ottobre, rappresenta un’occasione preziosa per dirigenti, imprenditori e professionisti che desiderano comprendere come l’efficienza produttiva giapponese nasca da un equilibrio sofisticato tra innovazione tecnologica e contributo umano.

Il programma prevede:

Un incontro introduttivo tra i partecipanti per condividere obiettivi e aspettative.

Sei visite ad aziende dei settori industriale e dei servizi per apprendere sul campo i principi del Lean Management e del Total Quality.

Workshop formativi guidati da esperti Toyota, i Sensei, che offriranno una comprensione pratica e strategica del sistema produttivo giapponese e del suo impatto su persone e processi.

A chi è rivolto

Il viaggio è pensato per direttori operativi, manager, imprenditori e professionisti e soprattutto chi desidera implementare o perfezionare il sistema Lean, per rendere i processi aziendali più snelli, efficienti e orientati alla qualità totale.

Come iscriversi

Le iscrizioni sono a numero chiuso e vanno effettuate entro la fine di maggio. Per consultare il programma e completare l’iscrizione è possibile visitare direttamente il sito ufficiale www.galganogroup.com.