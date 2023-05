A Patuelli il Premio BancaFinanza

"Per le sue indiscusse qualità professionali e umane e per il contributo, come presidente di Abi, allo sviluppo economico del Paese" e "per aver promosso il protocollo di intesa tra Associazione Bancaria Italiana, Protezione Civile e Associazioni dei Consumatori per i sostegni delle banche alle popolazioni colpite da calamità naturali". Con questa motivazione BancaFinanza, rivista specializzata nel settore, ha premiato ieri a Torino il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, nel corso di una cerimonia a Palazzo Madama, prima sede del Senato dell’Italia unita. La targa gli è stata consegnata dal sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e dal direttore di BancaFinanza, Beppe Ghisolfi.

"Chi ha sottoscritto un mutuo a tasso variabile uno o due anni fa in effetti ha fatto un calcolo un po’ rischioso" ha detto Patuelli nell’ambito della cerimonia per la consegna del premio, ricordando che quando i tassi dei mutui "erano all’1,5% o al 2% si era in una condizione che non poteva durare per l’eternità e invece vi era la diffusa aspettativa che tassi calassero ulteriormente. Ma i tassi, di fatto, erano già a zero e i Bot, ad esempio, venivano emessi a tasso negativo, quindi i sottoscrittori ci rimettevano".

"In ogni caso – ha aggiunto Patuelli – c’è la possibilità di surrogare il proprio mutuo. E chiedo in quale altro Paese dell’Occidente e in quale altro settore merceologico esiste una normativa che consente a una delle parti di un contratto di cambiare le condizioni del contratto sottoscritto. Ebbene, le banche applicano la norma e non chiedono che venga cambiata". Infine, una frecciata alla Bce: "Auspicherei che evitasse di anticipare ipotesi di decisioni che creano turbolenze nei mercati".