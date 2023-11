A ottobre bollette del gas più care del 12%

A ottobre aumenta del 12% la bolletta del gas sul mercato tutelato, quello su cui stanno ancora dieci milioni di utenti italiani, un terzo del totale. Lo ha reso noto l’Arera, l’autorità pubblica che ogni mese fissa la tariffa del gas per i clienti in tutela, e ogni tre mesi quella della luce. Sulla bolletta di ottobre del metano hanno pesato in primo luogo l’aumento del prezzo del gas, poi le spese di stoccaggio per la stagione invernale. Il costo del gas naturale è salito del 7,9% a ottobre rispetto a settembre. Il valore, 43,73 euro al megawattora, è stato calcolato sulla media mensile del mercato all’ingrosso italiano, il Psv day ahead. Poi sono salite del 4,1% le spese per il trasporto e per la gestione del contatore. È un aumento tipico della stagione invernale: gli oneri di stoccaggio vengono alzati, per assicurare la piena funzionalità degli stoccaggi nel periodo di maggior utilizzo. L’unica cosa che è rimasta ferma in bolletta sono stati gli oneri generali, ridotti a zero da quando c’è la crisi energetica. L’azzeramento è stato confermato fino a tutto il 2023, come pure la riduzione dell’Iva al 5%, anche per la gestione calore e teleriscaldamento. Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, prevedeva un +8%, Mario Rasimelli di Facile.it un +9%. Ma il +12% di Arera ha superato tutti i pronostici.