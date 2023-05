A Milano una sede del Tribunale europeo dei brevetti

Milano avrà la terza sede del Tribunale unificato dei brevetti dell’Unione Europea (Tub). L’annuncio arriva con una nota del ministero degli Esteri guidato dal vicepremier Antonio Tajani ("risultato importante per l’Italia", giudizio ribadito anche dal ministro della Giustizia Carlo Nordio) al termine di una giornata convulsa sul tema. Sì, perché in mattinata il Sole 24 Ore aveva pubblicato una nota del Tub che annunciava che le deleghe assegnate a Londra ma poi lasciate dall’Inghilterra in seguito alla Brexit sono state riassegnate alle altre due sedi centrali del Tub: la sezione della farmaceutica e delle necessità umane a Parigi, quella della chimica e della metallurgia a Monaco di Baviera. L’asse franco-tedesco, insomma, vince il primo tempo della partita sull’assetto della Tub. Ma Milano e l’Italia sperano di poter recuperare posizioni e, soprattutto, deleghe nel secondo tempo della partita da qui a un anno, quando la sede meneghina del Tribunale europeo dei brevetti diventerà operativa negli uffici di via San Barnaba 50, poco distanti dal Palazzo di Giustizia di Milano.

L’opposizione di centrosinistra, intanto, attacca. La deputata del Pd Lia Quartapelle twitta "finalmente il Governo Meloni si è svegliato, speriamo che questo annuncio non arrivi troppo tardi". Benedetto Della Vedova (+Europa) teme "una buccia di banana" sulla sede milanese.

Massimiliano Mingoia