A Milano il Festival del Progresso sociale

Si tiene lunedì, a Milano – Fondazione Stelline, dalle 9 alle 18 – il primo "Festival del Progresso Sociale, idee e proposte per un futuro condiviso". I maggiori esperti italiani di progresso sociale e ambientale si confrontano con le autorità, i media, i giornalisti e la società civile e scientifica del nostro Paese. Il Festival, promosso dalla Fondazione Pubblicità Progresso, nasce come confronto tra l’attuale momento storico e le prospettive future, per iniziare a trasformare le idee di progresso in nuove architetture sociali ed azioni concrete. Saranno illustrate le esperienze di progresso sociale in Italia e nel mondo; poi la presentazione del libro bianco 2023.