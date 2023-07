A giugno raccolta a quota 447 milioni

Banca Mediolanum (in foto l’ad Massimo Doris) a giugno ha riportato volumi commerciali di gruppo per 740 milioni di euro, con una raccolta totale netta di 447 milioni di euro nel mese. La raccolta netta del primo semestre è di 4,689 miliardi, in rialzo dell’8% anno su anno e "perfettamente in linea con l’obiettivo", precisa una nota.