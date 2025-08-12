A giugno il timore per i dazi fa volare l’export

Grandi scorte e acquisti anticipati prima dell’entrata in vigore dei dazi Usa (scattati il 7 agosto): si spiega così la crescita nel mese di giugno del 10,3%, su base annua, delle esportazioni italiane verso gli Stati Uniti. Ancora più marcato il balzo dell’import dagli Usa: +45,7%.

Una spinta che ha trainato l’export complessivo dell’Italia verso il resto del mondo: a giugno, è in aumento del 4,9% in valore rispetto allo stesso mese del 2024 e dello 0,8% in volume. Anche rispetto a maggio si registra un incremento del 4%.

In particolare, le vendite negli Stati Uniti di farmaceutici, chimico-medicinali e botanici crescono del 77% e, da sole, spiegano 1,42 punti percentuali della crescita tendenziale globale dell’export italiano. Il settore è tra i più esposti alle tensioni commerciali: Trump ha minacciato dazi fino al 250%, anche se l’accordo con Bruxelles dovrebbe fissarli al 15%. Anche nell’insieme del primo semestre, le esportazioni italiane negli Usa salgono del 7,8%, confermando che finora gli States hanno tenuto come nostro mercato di destinazione primario.

A giugno, il saldo commerciale dell’Italia con l’estero si attesta a 5,4 miliardi di euro, rispetto ai 5,1 miliardi dello stesso mese del 2024. Un aumento che da solo però non basta a risollevare l’andamento del secondo trimestre 2025, che si chiude con una contrazione degli scambi: le esportazioni calano del 2,6% e le importazioni dell’1,7% rispetto al trimestre precedente. E guardando complessivamente al primo semestre, entrambi i flussi risultano in crescita rispetto al 2024: le esportazioni italiane crescono del 2,1% e le importazioni del 4,6%. Il saldo della bilancia commerciale, intanto, si riduce molto: da 29,1 miliardi di euro nel primo semestre 2024 a 22,8 miliardi del 2025; e questo ancora prima che si manifesti pienamente l’effetto dei dazi americani.

Il presidente di Ice Agenzia, Matteo Zoppas, vede tuttavia, nei dati di giugno, una conferma del "momento positivo del nostro export". "Il calo della Germania (-1,4%) e degli autoveicoli (-2,9%), che hanno un peso importante, non fermano il Made in Italy", dichiara Zoppas che punta piuttosto l’attenzione sulla Cina come "osservato speciale". Le esportazioni italiane nel Paese sono in contrazione e si sono ridotte del 3,8% annuo a giugno e dell’11,7% nel primo semestre.

