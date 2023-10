A fianco delle aziende che esportano

Francesco Paolo Salzano, tra gli ospiti, oggi a Firenze, della terza edizione del Festival di Luce!, è l’Head of Product Design and Customer Centricity-Innovation Lead di Sace. Ne guida, cioè, i processi innovativi. Dal 2018 è nel Gruppo, specializzato nel sostegno alle imprese. Partner di riferimento per le aziende italiane che esportano e crescono nei mercati esteri, Sace, che ha 14 sedi in Italia (tra le altre a Roma, Milano, Bologna, Bari e Venezia), è presente nel mondo con 13 sedi in Paesi target per il Made in Italy.