A Essilux la licenza per l’uso del brand Kodak

EssilorLuxottica e Eastman Kodak Company hanno siglato un accordo di licenza globale e perpetua che garantirà al gruppo d’occhialeria l’utilizzo in esclusiva del brand Kodak per i prodotti e i servizi relativi al proprio business. "Dal primo gennaio 2024, a tempo indeterminato, EssilorLuxottica – si legge in una nota – arricchirà il suo portfolio con uno dei marchi più noti e riconosciuti a livello globale e svilupperà ulteriormente il brand Kodak in tutte le proprie categorie di prodotto". L’accordo, che rappresenta un’evoluzione dell’attuale accordo di licenza pluriennale con Kodak, prevede che EssilorLuxottica continuerà a sviluppare, produrre e distribuire prodotti e servizi per la cura della vista a marchio Kodak a tempo indeterminato.