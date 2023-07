A due mesi dall’alluvione cronache della ripartenza

di Roberto Canali

Sono passati due mesi dall’alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia-Romagna: dalla mezzanotte del 15 maggio per quasi quarantotto ore è piovuto ininterrottamente e con estrema violenza con il risultato che 21 fiumi sono esondati e in 37 Comuni è stato dichiarato lo stato di calamità naturale. Le cicatrici di questo disastro sono tuttora visibili non solo sulle strade, i ponti e le infrastrutture, ma anche nei distretti produttivi e le singole aziende che pure hanno reagito in maniera straordinaria. Gli imprenditori e le cooperative dell’Emilia-Romagna non solo hanno ‘tenuto botta’, ma si sono rimboccati le maniche dimostrando una tenacia e una capacità di reazione davvero straordinari.

Alle loro storie è dedicata l’edizione speciale di QN Economia a 32 pagine, in edicola lunedì 17 luglio, con un Focus dedicato alla situazione delle aziende della regione maggiormente colpita: bilanci, prospettive e testimonianze per capire cos’è accaduto, cosa è stato fatto e soprattutto cosa rimane ancora da fare. Di sicuro occorrerà mettersi a correre perché molti distretti produttivi, su tutti quello legato all’Agroalimentare, proprio in queste settimane vivono il picco di produzione e senza interventi immediati, anche da parte del governo, intere filiere rischiano di fermarsi.

La ricostruzione non può più essere prorogate e la nomina del Commissario, il generale Francesco Figliuolo, è solo il primo passo in un processo che necessità di decisioni rapide e risposte certe. Gli imprenditori e i loro dipendenti hanno compiuto dmiracoli: rinunciando, in molti casi, alla cassa integrazione e agli altri ammortizzatori sociali, hanno indossato gli stivali e impugnato le pale per liberare i capannoni dall’acqua e dal fango. Per ripartire nonostante i danni che ammontano a oltre 2,5 miliardi di euro, hanno dato fondo agli accantonamenti e si sono esposti con gli istituti di credito, ma il loro sforzo da solo non basta. Serve l’aiuto dello Stato e i 2,5 miliardi di euro in conto capitale messi a disposizione dal governo, insieme a 500 milioni di euro solo per le imprese, sono un buon inizio anche se molto lontano dalle necessità di una regione che da sola ha subito danni per quasi 9 miliardi di euro. "I ristori e gli aiuti sono fondamentali, ma da soli non bastano – sono concordi gli imprenditori che abbiamo ascoltato – occorre la programmazione perché l’Emilia-Romagna non si merita di finire un’altra volta sotto due metri d’acqua".