Paradosso 730: il precompilato scelto da 1 italiano su 2, ma il 14% mostra errori

Roma, 19 settembre 2025 – A pochi giorni dalla scadenza del 30 settembre, crescono i dubbi dei contribuenti, che nella metà dei casi scelgono di inviare il 730 nella versione precompilata semplificata. Molti di questi italiani non apportano alcune necessarie modifiche, col rischio di perdere contributi e rimborsi. Ecco cosa sta succedendo.

I dati del 2024

Nel 2024, i dati restituiti al Fisco raccontano che il 52% degli italiani ha inviato il modello 730 utilizzando la modalità precompilata semplificata. Tra questi, il 42% lo ha accettato senza apportare alcuna modifica. In pratica: più di 4 su 10 tra chi sceglie il precompilato, ha accettato il 730 esattamente così com’era, senza alcun intervento.

Il punto è che il precompilato, per quanto rappresenti un enorme passo avanti in termini di digitalizzazione e semplificazione, non è infallibile. Le banche dati dell’Agenzia non sempre raccolgono tutte le spese detraibili, soprattutto quelle meno strutturate o caricate in ritardo, ed è frequente che dati mancanti o incompleti passino inosservati a chi si limita a cliccare su accetta senza una lettura attenta.

Numeri alla mano: quanto si può recuperare

In questi casi, il rischio è perdere rimborsi legittimi o, al contrario, inserire inconsapevolmente informazioni inesatte che potrebbero richiamare l’attenzione dell’Agenzia. Per capire meglio l’impatto delle voci mancanti, ecco alcuni esempi pratici di quanto può valere in euro una corretta integrazione del 730. Si tratta di cifre che, se trascurate, finiscono per ridurre o annullare rimborsi a cui i contribuenti hanno pieno diritto.

Spese mediche: con 500 euro di visite specialistiche, il rimborso è di circa 70 euro (19% al netto della franchigia di 129,11 euro).

Affitto studenti universitari fuori sede: fino a 300 euro se il reddito annuo è inferiore a 15.493,71 euro, oppure 150 euro se compreso tra 15.493,71 € e 30.987,41 euro.

Interessi sul mutuo: per un mutuo da 100.000 euro, gli interessi passivi medi di 3.000 € generano circa 570 euro di detrazione, ma solo se i dati sono caricati correttamente.

Bonus edilizi ed ecobonus: per lavori di ristrutturazione da 10.000 €, la detrazione è di 5.000 euro (50%), mentre per interventi di risparmio energetico può arrivare a 6.500 euro (65%).

Spese scolastiche: su 600 euro spesi tra iscrizione, mensa, trasporto e gite, il rimborso è di circa 114 euro (19% su un massimo di 800 euro per studente). Se queste voci non vengono integrate, si rischia di perdere rimborsi che vanno da poche decine a diverse migliaia di euro. E, oltre all’impatto economico, questo può avere anche un peso psicologico, alimentando l’incertezza e il senso di insicurezza che già accompagna molti italiani in fase di dichiarazione.

Il 730 come fonte di ansia e rinuncia

Un errore banale, come inserire un familiare a carico non idoneo, dimenticare una spesa detraibile o utilizzare un bonifico non parlante, può costare caro: migliaia di euro di rimborsi persi o il rischio concreto di accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il risultato? Molti scelgono la via della rinuncia.

C’è chi accetta il precompilato senza controllarlo, chi evita di inserire voci che richiedono più attenzione, e chi non approfondisce cosa viene effettivamente dichiarato. Ma affidarsi ad operatori abilitati è invece una pratica comune e utile, anche sul fronte della consapevolezza delle informazioni trasmesse e delle scelte effettuate nella dichiarazione. Il problema è che, in un contesto economico segnato da inflazione e incertezza, rinunciare a un rimborso per paura o confusione significa perdere risorse preziose. Non per mancanza di diritto, ma per mancanza di supporto.

Errori che costano caro: omissioni, rimborsi persi e sanzioni

Affidarsi al 730 precompilato senza alcuna verifica può sembrare la strada più semplice, ma espone a rischi concreti e spesso sottovalutati, come segnalato nella nota diffusa dall’Anc (Associazione Nazionale Commercialisti). Lo strumento digitale rappresenta certamente un passo avanti verso la semplificazione, ma non garantisce di per sé accuratezza, completezza né personalizzazione.

Il rischio cresce quando, per fretta o mancanza di esperienza, si commettono errori materiali: omissioni di redditi, familiari a carico inseriti impropriamente, calcoli imprecisi o bonifici errati. Anche un dettaglio formale, come usare un bonifico ordinario al posto di quello “parlante”, può invalidare una detrazione fiscale.

Inoltre, sembra che in caso di doppia CU, ad esempio quando un lavoratore ha avuto due datori di lavoro nello stesso anno o ha cambiato azienda tramite passaggio di appalto, l’Agenzia delle Entrate potrebbe omettere i giorni lavorati, impedendo così il calcolo corretto delle detrazioni per lavoro dipendente.

I controlli preliminari di BonusX mostrano che circa il 14% del totale analizzato presenta questo problema, che potrebbe riguardare un numero molto ampio di contribuenti. Come ricorda la nota del MEF, il precompilato non è uno scudo totale e richiede sempre una verifica attenta per distinguere tra dati che generano solo un mancato beneficio e dati che possono avere conseguenze sanzionatorie.