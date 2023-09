28 miliardi di dollari per la cybersecurity Splunk

Cisco ha raggiunto un accordo per acquistare la società di cybersicurezza Splunk in un’operazione valutata 28 miliardi di dollari. Cisco pagherà 157 dollari per azione in contanti. L’ad Cisco Chuck Robbins (nella foto), ha sottolineto che le due società aiuteranno le aziende di ogni dimensione essere più sicure e resilienti.