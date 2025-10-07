Le 100 migliori aziende dove lavorare in Italia, chi sale e chi scende. La classifica completa

Roma, 7 ottobre 2025 – È un podio tutto italiano quello della classifica Italy’s Best Employers 2026, stilato in base all’opinione degli stessi dipendenti. Al primo posto tra le migliori 100 aziende dove lavorare in Italia c’è Lavazza, che ha conquistato il massimo punteggio, un 10 pieno. Seguono Sorgenia e Granarolo. Nella parte alta della classifica anche altre quattro italiane come l’Istituto nazionale dei tumori, EssilorLuxottica, Bialetti, Fratelli Carli, che si piazzano tra le prime dieci. Che siano imprese di famiglia, gruppi quotati in Borsa o in mano ai fondi di investimento, consorzi o cooperative, il comune denominatore è il benessere dei dipendenti.

Il sondaggio, realizzato dalla piattaforma di Statista, che per il sesto anno ha raccolto ed elaborato dati forniti in modo spontaneo e anonimo dai dipendenti (oltre 300mila risposte pervenute), si è avvalso di un questionario che puntava a mettere in luce anche aspetti del clima lavorativo in ufficio o nell’ambito della produzione manifatturiera. Tra le domande del sondaggio anche quelle su carichi di lavoro e riposo, attrezzature a disposizione, rapporto con i superiori, retribuzione, con un focus dedicato al lavoro femminile, per capire se le prospettive di carriera in azienda sono uguali a quelle degli uomini.

Premiate dalle risposte dei dipendenti molte realtà nazionali, mentre (a sorpresa) è andata male a colossi come Google, Apple o Cisco, che primeggiavano nelle precedenti edizioni. I settori più rappresentati nel ranking delle 450 imprese (con oltre 250 dipendenti) sono le vendite al dettaglio e ingrosso (8% del totale), alimentari e bevande (7,5%), educazione e ricerca (7,3%).

Ecco le prime 100 aziende:

1. Lavazza

2. Sorgenia

3. Granarolo

4. Heineken

5. Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori

6. EssilorLuxottica

7. Bialetti

8. Novartis

9. Samsung

10. Fratelli Carli

11. Campari Group

12. Italgas

13. Enel

14. GSK

15. Bayer

16. Barilla

17. Automobili Lamborghini

18. Policlinico S. Orsola - Malpighi

19. Ferrari

20. Microsoft

21. Save

22. Eni

23. Unilever

24. Fastweb

25. ELT Elettronica

26. Siemens

27. De Cecco

28. Ingersoll-Rand

29. Google

30. TENARIS

31. Banca di Asti

32. FIS

33. Cisco

34. Università di Pisa

35. Ferrero

36. Komatsu Italia

37. Università degli Studi di Messina

38. Infineon

39. Angelini Pharma

40. Bosch

41. Università IULM

42. Sky

43. A2A

44. Finecobank Banca Fineco

45. Abiogen Pharma

46. Università Politecnica delle Marche

45. Brembo

46. Ospedale San Martino

47. Metro

50. Accademia Delle Belle Arti di Napoli

51. CMB

50. Medtronic

51. Edison

52. Michelin

53. Mapei

54. Università degli Studi Salerno

55. Bracco

56. Politecnico di Bari

57. Apple

60. Adidas

61. Bridgestone

60. Università degli Studi di Padova

63. ABB

64. Cooperativa Itaca

63. Terna

64. Coca-Cola

65. HBC

66. Thales Alenia Space

67. Consiglio Nazionale delle Ricerche

68. Università degli Studi di Milano-Bicocca

70. Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello

71. Gruppo Hera

72. Oracle

73. Boehringer Ingelheim

74. De'Longhi

75. Würth Italia

76. Selex

77. Lilly

78. Università della Calabria

79. Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli

80. Scuola Normale Superiore

81. Fidia Farmaceutici

82. E80 Group

83. Air Dolomiti

84. Policlinico San Matteo Pavia Fondazione IRCCS

85. Pfizer

86. Enea

87. Sole 365

88. Teleperformance

89. PHOENIX Pharma Italia

90. Pirelli

91. Hitachi Rail

92. Avio Aero

93. Generali Italia

94. Webuild

95. CHIESI

96. Zucchetti

97. Mitsubishi Electric

98. Marriott

99. Università degli Studi di Bari Aldo Moro

100. Gabetti