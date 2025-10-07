Le 100 migliori aziende dove lavorare in Italia, chi sale e chi scende. La classifica completa

Roma, 7 ottobre 2025 – È un podio tutto italiano quello della classifica Italy’s Best Employers 2026, stilato in base all’opinione degli stessi dipendenti. Al primo posto tra le migliori 100 aziende dove lavorare in Italia c’è Lavazza, che ha conquistato il massimo punteggio, un 10 pieno. Seguono Sorgenia e Granarolo. Nella parte alta della classifica anche altre quattro italiane come l’Istituto nazionale dei tumori, EssilorLuxottica, Bialetti, Fratelli Carli, che si piazzano tra le prime dieci. Che siano imprese di famiglia, gruppi quotati in Borsa o in mano ai fondi di investimento, consorzi o cooperative, il comune denominatore è il benessere dei dipendenti.
Il sondaggio, realizzato dalla piattaforma di Statista, che per il sesto anno ha raccolto ed elaborato dati forniti in modo spontaneo e anonimo dai dipendenti (oltre 300mila risposte pervenute), si è avvalso di un questionario che puntava a mettere in luce anche aspetti del clima lavorativo in ufficio o nell’ambito della produzione manifatturiera. Tra le domande del sondaggio anche quelle su carichi di lavoro e riposo, attrezzature a disposizione, rapporto con i superiori, retribuzione, con un focus dedicato al lavoro femminile, per capire se le prospettive di carriera in azienda sono uguali a quelle degli uomini.
Premiate dalle risposte dei dipendenti molte realtà nazionali, mentre (a sorpresa) è andata male a colossi come Google, Apple o Cisco, che primeggiavano nelle precedenti edizioni. I settori più rappresentati nel ranking delle 450 imprese (con oltre 250 dipendenti) sono le vendite al dettaglio e ingrosso (8% del totale), alimentari e bevande (7,5%), educazione e ricerca (7,3%).
Ecco le prime 100 aziende:
1. Lavazza
2. Sorgenia
3. Granarolo
4. Heineken
5. Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori
6. EssilorLuxottica
7. Bialetti
8. Novartis
9. Samsung
10. Fratelli Carli
11. Campari Group
12. Italgas
13. Enel
14. GSK
15. Bayer
16. Barilla
17. Automobili Lamborghini
18. Policlinico S. Orsola - Malpighi
19. Ferrari
20. Microsoft
21. Save
22. Eni
23. Unilever
24. Fastweb
25. ELT Elettronica
26. Siemens
27. De Cecco
28. Ingersoll-Rand
29. Google
30. TENARIS
31. Banca di Asti
32. FIS
33. Cisco
34. Università di Pisa
35. Ferrero
36. Komatsu Italia
37. Università degli Studi di Messina
38. Infineon
39. Angelini Pharma
40. Bosch
41. Università IULM
42. Sky
43. A2A
44. Finecobank Banca Fineco
45. Abiogen Pharma
46. Università Politecnica delle Marche
45. Brembo
46. Ospedale San Martino
47. Metro
50. Accademia Delle Belle Arti di Napoli
51. CMB
50. Medtronic
51. Edison
52. Michelin
53. Mapei
54. Università degli Studi Salerno
55. Bracco
56. Politecnico di Bari
57. Apple
60. Adidas
61. Bridgestone
60. Università degli Studi di Padova
63. ABB
64. Cooperativa Itaca
63. Terna
64. Coca-Cola
65. HBC
66. Thales Alenia Space
67. Consiglio Nazionale delle Ricerche
68. Università degli Studi di Milano-Bicocca
70. Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello
71. Gruppo Hera
72. Oracle
73. Boehringer Ingelheim
74. De'Longhi
75. Würth Italia
76. Selex
77. Lilly
78. Università della Calabria
79. Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli
80. Scuola Normale Superiore
81. Fidia Farmaceutici
82. E80 Group
83. Air Dolomiti
84. Policlinico San Matteo Pavia Fondazione IRCCS
85. Pfizer
86. Enea
87. Sole 365
88. Teleperformance
89. PHOENIX Pharma Italia
90. Pirelli
91. Hitachi Rail
92. Avio Aero
93. Generali Italia
94. Webuild
95. CHIESI
96. Zucchetti
97. Mitsubishi Electric
98. Marriott
99. Università degli Studi di Bari Aldo Moro
100. Gabetti