Roma, 13 aprile 2020 - Dal 14 al 21 aprile va in scena l’Open Week dell’Università Cattolica, un’intera settimana streaming dedicata alla presentazione dei 57 corsi di laurea magistrale delle 11 facoltà. Un vero e proprio #FestivalUnicatt dell’orientamento e della cultura dove ogni giorno, alle ore 11 e alle ore 16, andranno online sui canali social due dirette giornaliere dedicate all’offerta formativa di ciascuna facoltà, accompagnate da video e talk live.



Ad aprire martedì 14 aprile il #FestivalUnicatt saranno le presentazioni dei corsi magistrali di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative (ore 11) e di Scienze matematiche, fisiche e naturali (ore16). Con i rispettivi presidi Elena Beccalli e Maurizio Paolini saliranno sul palco studenti e alcuni testimoni del mondo professionale laureati in Cattolica.



Mercoledì 15 aprile sarà poi la volta delle presentazioni di Economia e Giurisprudenza e di Scienze agrarie, ambientali e alimentari, del campus di Piacenza, con i presidi Anna Maria Fellegara e Marco Trevisan; giovedì 16 aprile di Economia e Lettere e filosofia con i presidi Domenico Bodega e Angelo Bianchi; venerdì 17 aprile di Scienze della formazione e di Psicologia con i presidi Luigi Pati e Alessandro Antonietti; lunedì 20 aprile di Scienze politiche e sociali e di Scienze linguistiche e letterature straniere con i presidi Guido Merzoni e Giovanni Gobber; martedì 21 aprile di Medicina e chirurgia, campus di Roma, con il preside Rocco Bellantone.



Tutte le presentazioni saranno seguite da un talk live, in programma alle 18, che ha l’obiettivo di analizzare le problematiche dell’attualità, a partire dalla multidisciplinarietà che da sempre caratterizza l’Università Cattolica. Così anche grazie all’aiuto di ospiti sempre nuovi si entrerà “nel cuore della realtà” e della complessità che viviamo in questi giorni, offrendo una chiave di lettura dei possibili scenari che si apriranno dopo questa emergenza sanitaria. Tra i relatori, solo per citarne alcuni, i docenti della Cattolica Fausto Colombo, Giuseppe Lupo, Emanuela Confalonieri, Pier Cesare Rivoltella, Massimo Scaglioni, Damiano Palano, il presidente del consorzio Parmigiano reggiano Nicola Bertinelli, i giornalisti Giuliana Grimaldi e Matteo Prati. Questi invece i titoli dei talk virtuali: Il mistero degli algoritmi nel cuore della realtà: perché e a che cosa servono (14 aprile); Il nuovo sviluppo e la sostenibilità nel cuore della realtà (15 aprile); La nuova casa comune nel cuore della realtà (16 aprile); I nuovi soggetti nel cuore della realtà (17 aprile); I nuovi mondi nel cuore della realtà (20 aprile). Chiuderà il ciclo dei talk live il WebinCatt di venerdì 21 aprile, in programma sempre alle 18 e dal titolo Ripartire con l’Europa. Promosso dalla community Alumni dell’Università Cattolica, sarà moderato dal pro rettore vicario dell’Ateneo e presidente Alumni Antonella Sciarrone Alibrandi.



Ciascuna giornata sarà poi arricchita dalla messa in onda in anteprima di 10 video sul tema “The Day after Covid-19” che, con protagonisti alcuni docenti dell’Ateneo, analizzano l’attuale crisi legata alla diffusione del Coronavirus cercando di capire che cosa ci lascerà questa fase critica e la lezione da apprendere per gestire al meglio quella successiva al lockdown.



Nei sei giorni di #FestivalUnicatt saranno condivisi video con il tour virtuale delle sedi, le fotostorie delle attività didattiche, e non solo, che caratterizzano la vita accademica e culturale dei cinque campus dell’Ateneo. Per non perdere gli appuntamenti: gli hashtag ufficiali #eCatt, #FestivalUnicatt e #OpenWeekUnicatt.

