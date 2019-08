Roma, 2 agosto 2019 - Bluffare. Stupire. Dissimulare. Nascondere. La classe politica di oggi, direte. I leoni da tastiera sui social, penserete. Macché. La tecnica della diffusione delle fake news e delle armi della ‘distrazione di massa’ per sviare l’attenzione dai veri problemi c’è sempre stata. E non ha origine solo politica, ma letteraria.

Sapete chi era maestro di camuffamenti più o meno espliciti? L’immortale Henri Beyle, più noto come Stendhal. L’autore di opere immortali: Il Rosso e il Nero, La Certosa di Parma, Lucien Leuwen. Del resto lui, che proprio nelle sue opere letterarie esaltò «la verità come dogma assoluto», rivendicava questo diritto alla menzogna o al non vero. Basti pensare alla sua tomba in Montmartre. Mica scrisse il suo vero nome. Mica disse che era nato a Grenoble (l’odiatissima Grenoble) nel 1783 e che era morto a Parigi nel 1842. Macché: innamorato com’era del nostro paese volle questa epigrafe: «Arrigo Beyle, milanese».

E non è finita. Come annota uno dei suoi biografi più attenti (divertiti e divertenti), Stefan Zweig, ristampato in Italia da Castelvecchi, grande umanista morto suicida in Brasile nel 1942 dopo essere fuggito dalla Germania nel 1933 (i nazisti avevano bruciato i suoi libri perché ebreo e di sinistra), «pochi hanno mentito e appassionatamente mistificato il mondo più di Stendhal».

Centinaia i suoi camuffamenti. Centinaia le sue prese in giro. Del resto, si fa chiamare “Stendhal” dalla cittadina prussiana che aveva dato i natali al grandissimo Johann Joachim Winckelmann, archeologo fra i più grandi del Settecento. Oppure, in un’opera scopiazzata per tre quarti dal testo di uno studioso italiano, si firma César Bombet o aggiunge elle sue iniziali H.B. (Henri Beyle) un misterioso “A.A.” che in pochi potevano pensare significasse “ancien auditeur”, l’ex auditore che era stato in gioventù.

Scrive la prefazione alla Certosa di Parma e dice che il libro è stato scritto nel 1830 a quasi duemila chilometri da Parigi. Niente di vero: lo ha scritto nel 1839 nel quartiere più centrale di Parigi.

Oppure, ancora: in un’autobiografia sostiene, con grande pompa, di esser stato accanto a Napoleone, ma poi svela che «Napoleone non si intratteneva con pazzi della mia specie». Usa firme diversissime, ne sono state contate oltre duecento: Cottinet, Dominique, Don Flegme, Gaillard, A.L. Champagne...

Lui diceva di nascondersi per paura della polizia austriaca, in realtà era il gioco appassionato di un grande intellettuale che mirava solo al piacere della letteratura: tanto è vero che non lo interessavano i circoli letterari. Interessavano di più le donne. E le distraeva con abili tecniche. Sapeva di essere brutto, portava una orribile parrucca, le gambe corte, il naso enorme, la pancia prominente. E quindi la sua tecnica era la dissimulazione. Raccontava tanti aneddoti, molti particolari piccanti, divertiva col suo grande eloquio. Un amico gli scrisse una lettera: «Qui dici una bugia». E lui, a fianco, con una matita annotò: «Vrai!», vero.

Il destino, peraltro, si vendicò di lui. Morì nel 1842 di un colpo al cuore. E fu dimenticato. Sino a quando, nel 1888, Parigi deve dotarsi di nuovi omnibus. Ma in mezzo c’è il cimitero di Montmartre. Qualcuno si accorge di quella tomba e rammenta lo scrittore de Il Rosso e il Nero. Raccoglie denaro e la tomba, dopo 46 anni di oblio, torna a nuovo splendore. Intanto, un giovane insegnante di lingue polacco, Stanislas Stryenski, che a Grenoble si annoia da morire, gira per le biblioteche trova tantissimi fogli di manoscritti. Sono del nostro Stendhal. Da quel momento, diventa famoso. Le sue opere vendute, tutto il mondo lo legge. Immortale, appunto. Ma mentitore. Lui, il maestro del realismo che invitava tutti a una scrittura da Codice Civile. Senza fronzoli, secca.

E senza fake news...

