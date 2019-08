Dottor Carofiglio, lei scrive gialli, tra l’altro. Perché il delitto affascina così tanto in questa stagione?

"Il delitto incuriosisce e affascina in generale; poi certo in estate si legge di più perché c’è più tempo. I gialli e i noir sono i libri più letti d’estate perché in realtà sono i libri più letti tutto l’anno".

Ormai la crime story è vincente sui banchi delle librerie e non solo. Dato strutturale o moda?

"Un dato strutturale, direi. Il noir si presta a diverse declinazioni: dal romanzo di pura evasione alla narrazione letteraria".

Ma non si pubblica troppo?

"Diciamo che si pubblica tanto e che non tutto è di altissima qualità. Per dirla tutta con chiarezza: in giro c’è un sacco di brutti libri. Ma le dirò una cosa che la stupirà".

Che cosa?

"Molto meglio leggere un libro scadente che non leggere affatto. La lettura di libri di puro consumo è un passatempo più che legittimo. Quando si parla di lettura meglio la bassa qualità che il nulla. Il che non significa non si debba cercare di offrire libri di alta qualità anche al grande pubblico".

Come la sua «Versione di Fenoglio». Duecentomila copie, nella top ten delle classifiche da venticinque settimane...

"Ovviamente sono contento, ma anche un po’ stupito. Nessuno se lo aspettava".

L’editore, Einaudi, sì.

"Ma no. Davvero, anche l’editore è rimasto stupito di queste proporzioni".

E non è nemmeno un giallo. O meglio: ci sono tracce di poliziesco.

"I piani narrativi sono tre. Il primo: è un romanzo di dialogo. Un anziano maresciallo e un ragazzo si conoscono in una situazione inattesa. Diventano amici e da questa amicizia deriva una nuova visione della vita, per entrambi. Poi, ci sono le storie investigative che il maresciallo racconta al ragazzo. Infine, c’è una riflessione anche teorica sull’investigazione come paradigma del rapporto che intercorre tra verità e conoscenza".

La memoria come elemento essenziale della sua vena narrativa.

"Credo di sì. La memoria è essenziale in quello che scrivo".

Come nelle «Tre del mattino», ambientato a Marsiglia.

"Ho scritto quel romanzo sulla base di fatti realmente accaduti a un amico che me li ha raccontati. Poi io ci ho scritto un romanzo, cioè un’opera di finzione. Anche se uno dei personaggi, il celebre medico che guarisce il protagonista, è indicato col suo vero nome: Gastaut".

Ci sveli qual è il suo laboratorio.

"Mi dispiace, ma non ce l’ho, un laboratorio".

Allora qual è il suo approccio alla scrittura?

"Comincio a scrivere un romanzo sapendo da dove nasce, chi sono i protagonisti principali e dove va a

finire la storia. Date queste premesse: scrivo".

Ma ci sarà un arco spazio temporale nel suo lavoro.

"Sono come le chiocciole. Quello che lei chiama laboratorio me lo porto dietro. Non sono capace di lunghe concentrazioni. E quindi ho sempre con me il necessario per scrivere e scrivo negli spazi che si aprono tra un impegno e l’altro. Esempio: ieri ho scritto in aeroporto, mentre aspettavo un volo".

I luoghi privilegiati della scrittura?

"La mia mansarda nella villa in Puglia oppure nella casa di Roma".

La regola d’oro del suo essere scrittore.

"Come diceva George Bernard Shaw, “la regola d’oro è che non esistono regole d’oro”. Comunque le fasi della mia scrittura sono due: la prima è la scrittura fatta anche di associazioni libere, come diremmo con linguaggio psicoanalitico. La seconda è di revisione. Sfrondo, tolgo, aggiungo. La prima è più emotiva, la seconda più razionale".

Si emoziona quando scrive?

"Certo. Per questo nella prima fase, tento di non far intervenire il censore interiore".

Scrittore, magistrato antimafia, parlamentare. Ha anche conquistato la cintura nera sesto dan di karate.

"(sorride) Ah sì, il sesto dan è stata una grande soddisfazione".

Perché il karate?

"Ero un ragazzo timido e pauroso. Volevo imparare a difendermi. Poi ho imparato alcune cose più importanti della semplice difesa".

Quindi se la fermano per la strada è tranquillo.

(risata) "Mi fermano i lettori e chi mi vuol parlare di politica. Non mi fermano per cercare di picchiarmi. Non più".

Le arrivano lettere?

"Sì, lettere di carta dai lettori più anziani. Mail dai più giovani. Leggere quello che scrivono i ragazzi mi fa particolarmente piacere, mi dà un senso di fiducia nel futuro".

© Riproduzione riservata