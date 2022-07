Andrea Pazienza, scoperto disegno inedito di 50 anni fa sulle pareti di una casa vacanze

San Menaio (Foggia), 16 luglio 2022 - Sulle pareti di una casa di San Menaio, sul Gargano, appartenuta fino al 2003 alla sua famiglia, sono stati trovati disegni inediti del celebre artista, pittore e fumettista italiano Andrea Pazienza, realizzati con bombolette spray blu e rosso.

Il disegno era sotto l'intonaco in una casa poi venduta e il ritrovamento inatteso è avvenuto nel corso di una ristrutturazione. Il murale si estende su tre pareti, è firmato Paz 72 ed è stato realizzato quando, a 16 anni, quello che sarebbe diventato il grande disegnatore e fumettista, morto all'improvviso nell' '88 a 32 anni, si divertiva a 'imbrattare' le pareti della camera più piccola della casa delle vacanze.

A proposito del "bellissimo ritrovamento" è intervenuto Vincenzo Mollica, giornalista e scrittore amico e profondo conoscitore dell'arte di Paz: "Sono felice con tutto il cuore. È come se Andrea Pazienza, ovunque si trovi in questo momento, ci abbia mandato un bellissimo regalo che mi commuove". Il legame tra Mollica e l'artista era profondo. Grazie alla fantasia e all'affetto di Paz, il giornalista con il suo microfono del Tg1 era diventato un fumetto disneyano, 'Vincenzo Paperica'.

Cosa raffigura il disegno

Il murale è stato ripreso e scoperto in esclusiva dall'Ansa. Nel video si vede il padrone di casa, Michele D'Errico, che lavora nel campo dell'edilizia, che rimuove con cura parte dell'intonaco della parete più grande della stanza, tutta bianca, scoprendo un'immagine maschile che tiene in bocca la testa di una donna, una figura intera di una donna nuda e la scritta Good Bye. Un'altra parte di intonaco è ancora da rimuovere e chissà che cosa rivelerà.

Chi era Andrea Pazienza

Andrea Pazienza, nato nelle Marche a San Benedetto del Tronto e morto in Toscana, a Montepulciano, è un'icona assoluta di genialità e creatività. Le sue opere sono disegni d'impeto realizzati con velocità e precisione e sono straordinariamente attuali per la satira che esprimono. Milo Manara lo ha definito 'il Caravaggio dei giorni nostri', 'il James Joyce del fumetto' per Pier Vittorio Tondelli mentre Roberto Benigni, che gli ha dedicato dopo la morte il film 'Il piccolo diavolo', diceva di Andrea: "Era eclettico e anche molto bello: aveva la gioia di vivere negli occhi. Era inimitabile, un talento irripetibile". Le pubblicazioni, gli omaggi, le vie, le piazze e le scuole a lui intitolate, a partire dal lungomare di San Menaio, e le citazioni di Pazienza e dei suoi personaggi, da Zanardi a Pentothal, sono innumerevoli.