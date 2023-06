Zuppi vede il patriarca Kirill "Lavoriamo insieme per la pace" Il Cremlino frena: nessun accordo

di Marta

Ottaviani

Secondo giorno di visita in Russia per il presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Matteo Maria Zuppi. Il terreno in cui si è mosso l’alto prelato non era certo dei migliori o dei più incoraggianti. Ma lui non si è dato per vinto e, alla fine di una giornata dove ci sono stati due incontri importanti, ha deciso di servire messa nella cattedrale dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, nel centro di Mosca, nel giorno della festività dei Santissimi Pietro e Paolo, martiri e testimoni della fede in Cristo e patroni della città di Roma, al cui passato Mosca, che si considera la terza Roma, tanto idealmente si richiama.

Letta simbolicamente, sembra quasi che il cardinale, ufficialmente a Mosca per una missione umanitaria e non diplomatica, abbia cercato di piantare nella capitale russa i semi del buon senso, nella speranza che possano germogliare e fiorire in un futuro prossimo. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov è voluto intervenire subito con un bilancio sul primo giorno di visita ufficiale di Zuppi, quasi a voler disincentivare il porporato, dichiarando che, durante l’incontro, avvenuto due giorni fa, con il consigliere di Putin per la politica estera, Yuri Ushakov, non è stato raggiunto nessun accordo specifico.

"È stato – ha chiosato Peskov – uno scambio di vedute e informazioni su questioni umanitarie nel contesto della situazione ucraina". Una versione, questa, confermata dall’arcivescovo di Mosca, Paolo Pezzi. Il colloquio più importante della giornata è stato senza dubbio quello con il patriarca di Mosca, Kirill, che al termine del confronto ha fatto una dichiarazione dove ha detto che "le Chiese possono lavorare insieme per servire la causa della pace e della giustizia" aggiungendo dopo che "è importante che tutte le forze del mondo si uniscano per prevenire un grande conflitto armato". Non molto. Ma è già qualcosa. Un’altra piccola fiammella di speranza è arrivata dall’incontro con Maria Lvova-Belova, la commissaria russa per i diritti dei bambini. Belova, assieme al presidente russo Vladimir Putin è oggetto di un mandato d’arresto emesso a marzo dalla Corte penale internazionale (Cpi) per deportazione e trasferimento illegale di bambini dall’Ucraina alla Russia. Con lei Zuppi ha parlato della questione dei rifugiati, compresi i minori. Alla fine dell’incontro, Belova ha scritto sul suo canale Telegram: "Ho incontrato il presidente della Conferenza episcopale italiana, il cardinale Matteo Zuppi. Abbiamo discusso di questioni umanitarie legate alle operazioni militari e alla protezione dei diritti dei bambini. Sono certa che l’amore e la compassione cristiana aiuteranno il dialogo e la comprensione reciproca".

Intanto, è giallo sulla sorte del generale russo Sergeij Surovikin, indicato da molti come fiancheggiatore della Wagner e che secondo alcuni siti sarebbe stato arrestato. Ma a detta della figlia, il militare si troverebbe ancora al suo posto. Fino a questo momento, il generale sarebbe solo stato portato in questura e rilasciato. Fino al prossimo colpo di scena.