Zuppi e il rapporto Cei sugli abusi dei preti: "La Chiesa non insabbia"

Ci sono anche due bambini sotto i 4 anni tra le presunte vittime di pedofilia segnalate nel 2022 alle diocesi italiane. La maggior parte sono comunque minorenni: 35 sulle 54 vittime presunte. Metà delle molestie o violenze avviene nei locali delle parrocchie, ma non mancano i casi in cui il rischio si annida in altri luoghi, dalla scuola al campeggio parrocchiale, dall’evento diocesano alla riunione del movimento o dell’associazione. Sono alcuni dei dati contenuti nel report che la Conferenza episcopale italiana ha presentato ieri ad Assisi, al termine dell’assemblea generale straordinaria dei vescovi. Il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi (nella foto), ha sottolineato gli importanti passi avanti. È difficile, per esempio, parlare di coperture, secondo quanto detto dallo stesso arcivescovo di Bologna. "È difficile che oggi uno insabbi. Ci può essere, ed è quasi un pericolo maggiore, una valutazione non oggettiva. Oggi ci sono tanti meccanismi" per fare emergere i casi di abusi come "le linee guida e l’attenzione della Santa Sede".