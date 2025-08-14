Il cardinale Zuppi: “Noi sordi ai bambini uccisi in Medio Oriente. Leggiamo tutti i loro nomi”

Roma, 14 agosto 2025 – Cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, perché leggerà e farà leggere pubblicamente i nomi di tutti i bambini uccisi in Israele come a Gaza, dal 7 ottobre 2023 ad oggi?

"Il nostro sarà un momento di preghiera, solo di preghiera. Si terrà dove si è consumata la strage nazifascista di Monte Sole, in un luogo dove si prega, come sempre fa la Chiesa, per tutti e tutte. Lo faremo in questi giorni drammatici per la Terra Santa e per Gaza. Dobbiamo fermarci e ripartire dall’ingiustizia più grande, quella dei più piccoli, ad iniziare dai bambini uccisi con crudeltà inenarrabile il 7 ottobre nei kibbutz israeliani".

I nomi ridanno identità, raccontano storie e vite spezzate?

"Rappresentano persone strappate alle loro famiglie dall’orrore della violenza e della guerra. Non sono numeri o statistiche, sono persone, storie, volti, per l’appunto. Sono tutti nostri. Se impariamo a capire il dolore dell’altro, a sentirlo come non estraneo a noi, non avremo trovato le soluzioni, ma certo capiremo l’urgenza di trovarle".

Solo i piccoli riescono a creare quella empatia che sembra essere scomparsa nel nostro opulento Occidente?

"Sì, è il dolore che tutti comprendono essere inaccettabile e da cui ripartire. Ci stiamo assuefacendo alle guerre, in Ucraina come a Gaza, così come in Sud Sudan e nel resto del mondo, perché ormai ci accontentiamo di salvare noi stessi senza capire, però, che ci salviamo e salveremo soltanto insieme".

È la lezione della parabola senza tempo del Buon Samaritano...

"Il dolore ti schiaccia, finisce per paralizzarti, se non hai qualcuno che si prende cura di te. Ti fa salire sul suo giumento, ti accompagna in un albergo e versa olio e vino sulle tue ferite".

Le vittime israeliane e palestinesi hanno la stessa dignità?

"Non c’è differenza, ogni persona ha un nome e una sua identità. Vanno strappate all’anonimato delle statistiche per ricordarci la sciagura della guerra. Hanno tutti uguale dignità. E anche per questo occorre che tutti rispettino l’altro".

Come arcivescovo di Bologna, ha lanciato insieme al presidente della locale comunità ebraica un appello corale per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Un risultato tutt’altro che scontato...

"Entrambi, io e Daniele De Paz, siamo convinti che la religione non possa mai armare la violenza e fare da detonatore per un conflitto. Abbiamo chiesto e chiediamo che tacciano le armi, un vero cessate il fuoco premessa per il disarmo, ma anche per avviare una soluzione politico diplomatica. Cessino le operazioni militari dentro Gaza e il lancio di missili verso Israele. Siano liberati gli ostaggi e restituiti i corpi. Si sfamino gli affamati e siano garantite cure ai feriti".

Gli appelli per la pace come le preghiere si sprecano, cardinale, e rischiano di essere inascoltati. Poi c’è la diplomazia: domani, quanto all’invasione ucraina, ci sarà il faccia a faccia in Alaska fra Vladimir Putin e Donald Trump, lei che cosa si aspetta?

"Solo la via del dialogo può portare la pace. Questa richiede tappe, ma avendo chiaro che occorre risolvere le cause e garantire l’applicazione degli accordi. Mi auguro sia un primo passo utile per un cessate il fuoco che possa permettere l’identificazione di tutte le garanzie necessarie per una pace giusta e duratura. Ovviamente con il coinvolgimento dell’Ucraina".