Zuckerberg sfida il rivale Musk E lancia il suo ’Twitter 2.0’ "Sarà un social più sano e snello"

Il nome in codice è ‘Project92’, nella realtà è la sfida che Mark Zuckerberg vuole lanciare al Twitter di Elon Musk. Una nuova piattaforma, simile ma più efficiente e "sana" di quella acquistata dal patron di Tesla che avrebbe già tra i suoi futuri utenti celebrità da milioni di follower. L’idea di un Twitter 2.0 è stata comunicata da Chris Cox, chief product officer di Meta, la società proprietaria di Facebook e Instagram, in un incontro con alti dirigenti di cui riferisce il sito specializzato ‘The Verge’. Cox ha anche sostenuto di essere già in contatto con la star dei talk-show Usa Oprah Winfrey e con il Dalai Lama, rispettivamente 42 e 19 milioni di follower, che sarebbero pronti a mollare Twitter per salire sul carro di Meta.