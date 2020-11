Roma, 8 novembre 2020 - Alla fine è intervenuto il ministro della Salute Roberto Speranza per mettere un punto alle polemiche sulla nomina del nuovo commissario regionale alla Sanità in Calabria, Giuseppe Zuccatelli. A suscitare le discussioni è stato un video dei mesi scorsi, in cui Zuccatelli avrebbe parlato dell'inutilità delle mascherine contro il virus. Quel video "è del tutto inappropriato e profondamete inopportuno - ha dichiarato Speranza -. Il commissario si è scusato ma viene da una stagione diversa in cui anche l'Oms parlava di mascherine per contagiati e sanitari. Ma 30 anni di curriculum non si possono cancellare con un video rubato". E ha concluso: "Credo che il messaggio di fondo sia far ripartire la sanità calabrese".

Quella del neo commisario alla Sanità calabrese, dunque, è una partenza in salita. Nominato ieri sera dal Consiglio dei ministri riunitosi d'urgenza, dopo le dimissioni di Saverio Cotticelli, ha dovuto subito rivedere le sue dichiarazioni e precisare: "Le mie affermazioni errate, estrapolate impropriamente da una conversazione privata, risalgono al primo periodo della diffusione del contagio". E ha aggiunto: "Le mascherine sono parte della fondamentale strategia di contrasto al Covid 19. Invito tutti ad utilizzarle, così come a rispettare il distanziamento fisico". "Nella prima fase dell'epidemia - ha concluso il commissario -, la comunità scientifica internazionale riteneva che l'uso delle mascherine fosse da riservare ai soli contagiati e ai sanitari. L'esperienza di questi mesi, tuttavia, ci ha insegnato che si tratta di un virus per molti versi ancora sconosciuto per evoluzione e modalità di diffusione".

Ma la polemica politica non si placa. A livello regionale con il presidente dell'assemblea Domenico Tallini, eletto nelle liste di Forza Italia, che ha affermato: "Dalla padella alla brace", aggiungendo "Povera Italia, povera Calabria, in che mani sei caduta" e invitando i calabresi ad "alzare le barricate". Polemiche anche anche a livello nazionale. "E' ufficiale - twitta Matteo Salvini -: Conte non vuole bene alla Calabria". Per Giorgia Meloni "tra i grandi meriti di Zuccatelli quello di essere da sempre organico alla sinistra, fin dai tempi del Pc, e di essere stato candidato di LeU (partito del ministro della Salute). Ecco con quali criteri il Governo Pd - M5s sceglie a chi affidare la salute dei cittadini".