Roma, 5 novembre 2020 - Il giorno dopo la firma del nuovo Dpcm con le ulteriori restrizioni per frenare la seconda ondata del Coronavirus in Italia, e la suddivisione delle regioni italiane nelle tre zone, esplode la rabbia di quasi tutte le regioni inserite nella zona rossa (Lombardia, Piemonte, Calabria, Val d'Aosta, quella cioè che prevede di fatto un lockdown simile a quello della primavera. Ma ci sono critiche anche da parte di chi è stato inserito in zona gialla (quella con le sole restrizioni nazionali): la Campania ad esempio.

Piemonte: "Dati vecchi"

Arrabiatissimo è il governatore del Piemonte, Alberto Cirio: "Ho passato le ore a rileggere i dati, regione per regione, a cercare di capire come e perché il governo abbia deciso di usare misure così diverse per situazioni in fondo molto simili»". Cirio affida ai social il commento: "Voglio che mi si spieghi la logica di queste scelte pretendo dal governo chiarezza". Per il governatore la decisione di inserire il Piemonte nella zona rossa è basata "su dati vecchi di almeno 10 giorni" e a suo giudizio non è stato considerato "il netto miglioramento dell'Rt". Dice di "aver dormito poco", Cirio, e si chiede "perché per Regioni con situazioni gravi si sia usato un metro diverso. Voglio che mi si spieghi la logica di queste scelte".

Diverso l'approccio della sindaca di Torino, Chiara Appendino: "Non è il momento delle polemiche, dobbiamo rimboccarsi le maniche per far uscire Torino e il Piemonte fuori dal lockdown.

Calabria: "La gente creperà di fame"

Il presidente facente funzioni della Giunta della Calabria, Nino Spirlì, è amareggiato: "L'ho appreso con costernazione, rabbia e sgomento. Penso alle decine di migliaia di imprese che saranno costrette a chiudere i battenti forzatamente e, a mio parere, senza un motivo valido; penso ai due

milioni di calabresi che si vedono privati delle più elementari libertà personali; mi arrabbio, perché tutto questo poteva essere evitato, se solo il Governo avesse ascoltato i miei ripetuti appelli che, carte alla mano, ho fatto - nei giorni scorsi e fino alle ultime ore - per cercare di convincere chi, in realtà, si era già abbondantemente convinto a prescindere". E stamattina in televisione ha rincarato la dose: "Qui la gente creperà di fame. Il governo invece di fare le decisioni semaforiche avrebbe dovuto fare una decisione con i 'contro maroni' decidendo che tutta Italia deve comportarsi in un certo modo". E anche lui dice di essere stato informato da Speranza alle 19.59 di mercoledì.

Lombardia: "Uno schiaffo"

Durissimo fin da ieri sera il governatore Attilio Fontana: "Le richieste formulate dalla Regione Lombardia non sono state neppure prese in considerazione. Uno schiaffo in faccia alla Lombardia e a tutti i lombardi. Un modo di comportarsi che la mia gente non merita". E oggi interviene anche il leader della Lega, Matteo Salvini: "Fontana l'ha saputo ieri sera (mercoledì, ndr) con un colpo di telefono. Poi parlano di collaborazione... Noi non stiamo solo a lamentarci ovviamente, ci stiamo organizzando da ieri su come evitare questo problema con i sindaci, con gli imprenditori, con i

presidi, con gli insegnanti, con il governatore Fontana. Non ci rassegniamo a stare a casa cosi a guardare le previsioni del tempo".

Val d'Aosta: "Situazione difficile"

Ieri sera aveva difeso le scelte del governo, il governatore della Valle d'Aosta Erik Lavevaz. "La situazione è difficile e serve una presa di coscienza da parte di tutti. Più saremo attenti nell'applicare le prescrizioni, anche nella vita privata, prima la situazione sanitaria migliorerà e prima torneremo alla normalità. Dobbiamo essere tutti coesi nell'impegnarci al massimo oggi per essere liberi domani". Questa mattina sottolinea: "Le Regioni hanno chiesto di avere i fogli di calcolo utilizzati dal Cts, io l'ho ribadito anche ieri: è importante avere chiarezza sul perché siamo nella zona rossa, anche come elemento di chiarezza nei confronti dei cittadini". Anche Lavevaz afferma di essere stato informato con una telefonata pochi minuti prima della conferenza stampa di Conte.

Campania: "Scelte sempre ritardate"

Pur essendo stata inserita addirittura nella zona gialla, dopo che nei giorni scorsi si ipoptizzava addiriturra la zona rossa, il commento del governatore Vincenzo De Luca è durissimo nei confronti del governo: "Si assumerà la responsabilità sanitaria e sociale conseguente alle sue scelte, sempre ritardate, e sempre parcellizzate", dice annunciando che lascerà tutte le scuole chiuse. E anche il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, tuona: "Gli ospedali a Napoli, ed in Campania, sono al collasso. Ambulanze utilizzate come letti di reparto, macchine in fila fuori gli ospedali. Campòania zona gialla? Sconcertante".

De Caro "Da maggio chiediamo parametri certi"

Il sindaco di Bari (Puglia in zona arancione) Antonio Decaro, presidente dedll'Anci, su Rai Radio1 all'interno di Radio anch'io ha detto. "Noi avevamo chiesto da maggio di individuare dei parametri in modo trasparente, in modo da renderci tutti responsabili. Noi lo abbiamo chiesto a maggio nel periodo delle riaperture. Volevamo indicatori certi per dare possibilità alle comunità e ai sindaci di capire e fare aggiustamenti".