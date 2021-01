Roma, 15 gennaio 2021 - E' arrivato il gran giorno del cambio della mappa colorata d'Italia anti-Covid. Oggi infatti, come ogni venerdì, l'Istituto superiore di sanità (Iss) renderà pubblico il report con il monitoraggio settimanale regione per regione e sulla base di questi dati il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà le ordinanze con la ripartizione delle regioni nella singole zone (bianca, gialla, arancione e rossa). Va detto subito che nessuna delle regioni ha per ora i criteri stringenti per poter andare addirittura in zona bianca (quelle in pratica senza restrizioni). Mentre è probabile che quasi tutta l'Italia finirà in zona arancione. Per ora, da una settimana, sono in zona arancione Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Sicilia e Calabria. Vediamo cosa potrebbe accadere oggi tenendo presente che decisivi saranno i 21 parametri esaminati dall'algoritmo.

Nuovo Dpcm: le regole zona per zona

Decreto gennaio: spostamenti, cosa cambia

Zona rossa

Tre sono le regioni che potrebbero finire addirittura in zona rossa: Sicilia (il governatore Musumeci ha già chiesto al governo di dichiarare la regione zona rossa per due settimane), la Lombardia (il governaore Fontana ha già espresso questo timore) e forse anche l'Emilia Romagna.

Parenti e amici: serve l'autocertificazione?

Zona arancione

Il colore arancione potrebbe essere assegnato a Lazio, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Puglia, Umbria, Marche, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano. In questa fascia al momento ci sono già Calabria, Veneto, Lombardia, Sicilia ed Emilia Romagna (con le ultime tre che rischiano anche la zona rossa come abbiamo detto).

Zona gialla

Potrebbero rimanere in zona gialla Toscana, Sardegna e Molise.