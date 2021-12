Roma, 15 dicembre 2021 - Cresce l'epidemia di Covid (oggi oltre 23mila contagi e 129 morti). E crescono i timori di cambi di colore in diverse regioni. La Provincia di Trento e la Liguria sembrano destinate alla zona gialla, il Veneto in bilico. La Lombardia e il Lazio a rischio, così come le Marche. E' il quadro che emerge dai dati Agenas sull'occupazione dei posti letto aggiornati a stasera.

Trento ha superato sia la soglia delle terapie intensive (fissata al 10%) che quella dei ricoveri (al 15%), avendo rispettivamente il 21% e il 19% di occupazione: con tutta probabilità la cabina di regia che si riunirà venerdì mattina opterà per il cambio di colore. Stesso destino per la Liguria, che a oggi ha il 13% di intensive e il 17% di posti letto ordinari occupati.

Sul filo il Veneto, che ha superato la soglia delle intensive (salite al 14%) ed è proprio al limite per i ricoveri ordinari, al 15%.

A rischio, anche se ancora sotto i limiti, la Lombardia, che ha il 9% di intensive e il 14% nei reparti ordinari, e il Lazio, che ha superato la soglia delle terapie intensive (al 12%) ma rimane sotto per i ricoveri, al 13%. Stesso discorso per le Marche, con le intensive oltre soglia al 14% e i ricoveri ordinari sul filo al 15%.

Zona gialla a Natale, Bonaccini: "L'Emilia Romagna rischia? Vedremo"

Attualmente sono tre le Regioni già in giallo: il Friuli Venezia Giulia (che ha il 17% di intensive e il 23% di posti ordinari occupati), Bolzano (il 18% in entrambe le voci) e la Calabria, che ha il 21% di occupazione in area non critica ma è scesa al 10% per le rianimazioni, proprio sul filo.