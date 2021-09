Roma, 6 settembre 2021 - Si avvicina la data x per l'eventuale cambio di colore delle regioni da lunedì prossimo 13 settembre. Il giorno decisivo per gli indicatori decisionali (tasso di occupazione dei letti in terapia intensiva e nei reparti Covid ordinari) è domani martedì 7 settembre. Il monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità - sulla base del quale decide la cabina di regia ogni venerdì - prende in considerazione quelli del martedì precedente. La scorsa settimana soltanto la Sicilia è rimasta in zona gialla, tutte le altre regioni hanno mantenuto la fascia bianca, comprese le due a rischio, Sardegna e Calabria. Come stanno adesso le cose? I dati di Agenas (l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) aggiornati a ieri sera (domenica 4 settembre) alle 19.39 ci forniscono già un quadro abbastanza preciso: sono sempre Sardegna e Calabria in bilico anche se nell'ultimo giorno almeno uno dei due parametri ospedalieri è in miglioramento e potrebbe giustificare ancora un'altra settimana da zona bianca. Nessun problema per le altre regioni.

Stando al Decreto Covid 23 luglio, per passare in zona gialla l'incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti deve essere pari o inferiore a 50, il tasso delle terapie intensive sopra il 10% e quello dei reparti ordinari superiore al 15%.

I dati aggiornati a ieri sera danno un leggero miglioramento per quanto riguarda i reparti ordinari: sono al 14% in calo di un punto percentuale e sotto la soglia critica. Nettamente sopra in vece per quanto riguarda le terapie intensive (13%, +1%). Tutto si gioca quindi sui reparti ordinari ed è una corsa sul filo dei decimali. Ma con questi dati la Sardegna resterebbe bianca.

Discorso analogo anche per la Calabria, ma a parti rovesciate. Pesante il tasso dei reparti Covid ordinari (18%, quindi oltre soglia). Ma tengono le terapie intensive (8%, - 1%). Quindi per ora numeri da zona bianca.

Sono dodici le regioni/province autonome che superano la soglia dei 50 casi settimanali: Liguria, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Provincia di Bolzano, Sardegna, Sicilia (addirittura 176), Toscana (94), Umbria e Veneto.

(il primo numero a sinistra sono le terapie intensive, il secondo i reparti ordinari)

Abruzzo 3% / 6%

Basilicata 3% / 12%

Calabria 8% / 18%

Campania 6% /10%

Emilia Romagna 6% / 5%

Friuli Venezia Giulia 9% / 3%

Lazio 7% / 7%

Liguria 4% / 4%

Lombardia 4% / 6%

Marche 10% / 6%

Molise 0 / 7%

Provincia di Bolzano 5% / 6%

Provincia di Trento 0 / 3%

Piemonte 4% / 3%

Puglia 4% / 8%

Sardegna 13% / 14%

Sicilia 14% / 23%

Toscana 10% / 8%

Umbria 8% / 7%

Val d'Aosta 0 / 0 (n.d.)

Veneto 4% / 3%