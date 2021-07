Roma, 16 luglio 2021 - S'avvicina il ritorno della zona gialla. La variante Delta del Covid galoppa in tutta Europa, e i casi sono in aumento anche in Italia. Mentre si discute sull'opportunità di usare il Green pass, oltre che per i viaggi, anche per gli eventi o addirittura - come in Francia - per andare al bar, al ristorante e al supermercato, l'Iss continua il monitoraggio sui casi, segnalando la crescita dell'indice Rt allo 0.91 e dell'incidenza (qui i dati della scorsa settimana).E visto che la curva del virus si è rimessa a salire, giocoforza almeno in alcuni territori potrebbero tornare le famigerate zone gialle, con tanto di coprifuoco. Uno scenario spaventoso per molti.

La prospettiva non è immediata: lunedì prossimo non succederà nulla, ma da lunedì 26 luglio potrebbero tornare le prime restrizioni. Basta ricordare che, con un'incidenza sopra i 50 casi ogni 100mila abitanti, la regola vuole che si esca dalla zona bianca a cui ormai ci siamo abituati.

Ma quali sono le regioni più a rischio di cambiare colore? Si parte dalle isole: Sardegna e Sicilia hanno un'incidenza piuttosto alta (rispettivamente 33.2 e 31.8), ma sono preoccupanti anche i dati del Veneto (26.7), del Lazio (24) e della Campania (21.7). Certo, non è detta l'ultiuma parola: col passare dei giorni l'incidenza di queste zone potrebbe diminuire, anziché aumentare.

L'ultimo monitoraggio non fa ben sperare, visto che, parole dell'Iss, "quasi tutte le Regioni e province autonome sono classificate a rischio epidemico moderato" e a basso rischio resistono solo la provincia di Trento e la Val d'Aosta. A far temere il peggio è sempre la maledetta variante Delta (qui i sintomi) - più contagiosa, anche del 60% in più - che come ovunque anche in Italia corre per diventare prevalente e che entro agosto potrebbe arrivare al 90% dei contagi.

Da ricordare poi che oltre all'incidenza, sale anche l'Rt, passato da 0,66 a 0,91 di questa settimana.

La morale? Non bisogna arrestare la campagna vaccinale, visto che la profilassi completa copre dal rischio di malattia grave. Ad oggi in Italia, tra le categorie fragili, gli over 80 completamente vaccinati sono l'89,02%, gli over 70 il 69,86%, gli over 60 l'56,35%.