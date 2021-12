Roma, 9 dicembre 2021 - In crescita per Natale le regioni candidate al giallo. La Calabria rischia di passare in quella fascia già lunedì: registra il 17% di ricoveri ordinari, mentre i reparti critici sono al 9%. Mentre il bollettino Agenas (l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) segnala sei territori, tra regioni e province autonome – che superano il tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva fissato al 10% per rimanere in zona bianca. Sono Trento (17%, con un balzo del +4% in un giorno), Friuli Venezia Giulia (15%), Lazio, Liguria, Marche e Veneto (al 12%). La soglia del 15% per l’area medica risulta superata da Friuli Venezia Giulia (23%), Valle d’Aosta (22%), Pa di Bolzano (19%) e Calabria (17%). I dati del monitoraggio sono aggiornati all’8 dicembre.

Chi rischia

Un pacchetto di cinque regioni - Lazio, Liguria, Marche, Veneto e Provincia autonoma di Trento - per i numeri sono quindi sotto osservazione per le prossime settimane. Rischia anche la Lombardia, sotto soglia ma al limite sia per le intensive (al 9%) che per i ricoveri ordinari (al 13%). Un punto interrogativo ad ora anche sull'Emilia Romagna, con le terapie intensive occupate al 9% e i reparti ordinari al 10%. Ma se nelle regioni grandi i ricoveri si 'muovono' con più lentezza, un caso a parte è la piccola Valle d'Aosta, al 22% di occupazione nei reparti ordinari e al 3% nelle terapie intensive. I numeri sono piccoli, quindi per il salto di colore può bastare poco.

La mappa oggi

Oggi sono in zona gialla l’Alto Adige e il Friuli Venezia Giulia, che potrebbe addirittura rischiare l’arancione nelle prossime settimane.

I parametri del giallo

Per far scattare il salto di colore dal bianco al giallo occorrore sforare tre indicatori cruciali: le soglie di occupazione posti letto nei reparti ordinari e in terapia intensiva devono superare rispettivamente 15 e 10%; l’incidenza settimanale dei contagi dev’essere superiore ai 50 casi ogni 100mila abitanti).

Ospedali

A livello nazionale, il tasso di occupazione di posti letto da parte dei pazienti Covid resta al 10% in area medica (posti letto nei reparti ordinari) e al 9% in area critica (posti letto in terapia intensiva), ma con notevoli differenze regionali. Le intensive sono in crescita in Abruzzo (dove arrivano al 6%), Campania (al 5%), Lazio (al 12%), Pa di Trento (al 17%), in Piemonte (al 7%). Mentre calano in Calabria (al 9%), Friuli Venezia Giulia (al 15%), Umbria (all’8%). I ricoveri in area medica sono in crescita in Calabria (al 17%), Liguria (al 12%), Marche (al 12%), Valle d’Aosta (al 22%). Mentre risultano in calo in Friuli Venezia Giulia (al 23%), Molise (al 6%), nella Pa di Bolzano (al 19%), Veneto (all’11%).

