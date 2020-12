Roma, 11 dicembre 2020 - Piemonte e Lombardia zona gialla: ci siamo. Dovrebbe essere oggi il D-Day per l'ordinanza che sancisce il cambio colore di alcune regioni nella mappa dell'Italia del Covid. Il governatore Attilio Fontana ha già anticipato che la Lombardia entrerà in zona gialla da domenica 13 dicembre. La firma di Speranza oggi è attesa come una formalità e arriverà dopo la cabina di regia che esaminerà l'ultimo, e sempre decisivo, monitoraggio Iss. Si saprà nel pomeriggio il nuovo indice Rt per l'Italia e per ciascuna regione. Da capire quando diventerà zona gialla il Piemonte, ma seguendo la logica usata finora dal ministero della Salute la data dovrebbe essere la stessa della Lombardia.

Servono almeno due settimane, infatti, per il 'declassamento' da una fascia di rischio all'altra. O almeno così è stato dall'istituzione della mappa. Per questo motivo difficilmente la Valle d'Aosta potrà cambiare colore oggi, nonostante il presidente della Regione Lavevaz abbia invocato il passaggio anticipato a gran voce. Il governatore, in ogni caso, ha pubblicato oggi sul Bollettino ufficiale regionale la legge che - in deroga al Dpcm - consente da domani la riapertura di esercizi commerciali, bar e ristoranti, dando via libera anche a pratica sportiva e libertà di movimento dei cittadini. La Valle d'Aosta può prendere queste decisioni in quanto regione autonoma, ma il Governo valuta se impugnare la misura. La speranza dell'esecutivo, se i bollettini confermeranno il trend in discesa dei contagi, è comunque quella di un'Italia tutta 'gialla' per le feste (qui le deroghe per gli spostamenti tra Comuni a Natale e Capodanno).

Toscana e Campania

Dovrà attendere la Toscana che - pur avendo dati in miglioramento - potrebbe diventare zona gialla solo la prossima settimana (e quindi, a rigor di logica, da domenica 20 dicembre). Resta zona arancione anche la Campania, mentre la cabina di regia potrebbe promuovere l'Abruzzo facendolo uscire, sempre da domenica, dalla zona rossa. Incognita Calabria: secondo il governatore Spirlì la "zona gialla è nei numeri". Il Coronavirus sembra avanzare in Veneto: bisognerà attendere il report dell'Istituto di Sanità, ma pare difficile che la regione venga retrocessa in zona arancione.

Zone Covid in Italia: la mappa

Zona Gialla: Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Marche, Puglia, Umbria, Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia.

Zona Arancione: Lombardia, Piemonte, Campania, Toscana, Provincia autonoma di Bolzano, Valle d'Aosta, Basilicata, Calabria

Zona rossa: Abruzzo.

Cosa cambia in zona gialla

In estrema sintesi:

Via libera agli spostamenti tra Comuni per chi entra nella fascia più bassa di rischio.

Sì anche ai liberi movimenti interregionali, a patto che ci si sposti verso un'altra zona gialla.

Riaprono bar e ristoranti con servizio al tavolo fino alle 18: confermata la consegna a domicilio, così come l'asporto in loco fino alle 22.

Gli esercizi all'interno dei centri commerciali restano chiusi nei fine settimana, festivi e prefestivi. Rimangono aperti, anche all'interno dei centri commerciali, "farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generai alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole".