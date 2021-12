Roma, 25 dicembre 2021 - I contagi Covid crescono in Italia, anche sulla spinta della nuova variante Omicron. Così, oltre alle misure previste dal nuovo decreto del governo, arriva anche il prolungamento della zona gialla per alcune regioni d'Italia.

Il bollettino Covid del 25 dicembre

Un'ordinanza del ministero della Salute stabilisce che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus" è rinnovata, a partire da lunedì, la zona gialle per altri 15 giorni per Friuli-Venezia Giulia e la Calabria. Nel provvedimento il ministero scrive che "la Calabria presenta una incidenza dei contagi pari a 207,5 casi ogni 100mila abitanti, un tasso di occupazione di posti letto in area medica pari al 25,9% e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 16,6%".

In Friuli-Venezia Giulia l'incidenza dei contagi è 419,9 casi ogni 100mila abitanti. Il tasso "di occupazione di posti letto in area medica pari al 22,0 % e un tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva pari al 14,9".