Roma, 10 dicembre 2021 - Anche la Calabria passa in zona gialla, dove raggiunge Friuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano. E' quanto emerge dalla tabella degli indicatori decisionali al vaglio della Cabina di Regia per il monitoraggio settimanale riunita questa mattina. La Calabria ha infatti superato tutti e tre i parametri che portano al cambio di colore: l'incidenza (a 119, contro un limite di 50), i ricoveri ordinari (16,8% contro un limite del 15%) e le terapie intensive (11,8%, contro un limite del 10%). Con questi dati, la zona gialla è automatica. Dovrebbe salvarsi, invece, per il rotto della cuffia, la Provincia di Trento: incidenza molto alta (233) e terapie intensive al 16,7%, ma i ricoveri ordinari al 14,9%, a un soffio dalla soglia.

Coronavirus Italia: il bollettino del 9 dicembre

Non migliorano le due regioni già in giallo, con il Friuli Venezia Giulia a quota 23,3% di ricoveri e 14,3% di intensive occupate, e Bolzano rispettivamente al 19,2% e al 18%. Mentre riguardo gli altri territori, che potrebbero rischiare di cambiare colore la prossima settimana, oltre al Trentino preoccupano la Liguria con le intensive al 12,4% e i ricoveri ancora sotto soglia al 13,6%, le Marche, rispettivamente al 14,8% e all'11,6%, e il Veneto con il 12,4% di intensive e il 12,1% di ricoveri. Vedono avvicinarsi le soglie anche il Lazio, con il 9,6% di intensive e il 12,1% di ricoveri, e la Lombardia, 8,9% e 13,6%.

Covid, mappa Ecdc: quasi tutta Italia in rosso, 4 Regioni a rischio alto

Sette Regioni e Province autonome superano, questa settimana, la soglia di allerta per l'occupazione di posti letto Covid nelle terapie intensive, fissata al 10%. Sono la Calabria (all'11,8%), Friuli Venezia Giulia (14,3%), Liguria (12,4%), Marche (14,8%), PA Bolzano (18%), PA Trento (16,7%), Veneto (12,4%). L'Emilia Romagna registra un valore pari al 10%.

Superano invece la soglia di allerta del 15% per l'occupazione dei reparti di area medica quattro Regioni e Province autonome: Calabria (al 16,8%), Friuli Venezia Giulia (23,3%), PA Bolzano (19,2%), Valle d'Aosta (24,2%).

Quanto all'incidenza, quella più alta rimane a Bolzano, ben 556,1 casi per centomila abitanti (la media italiana è 176), seguita da Friuli Venezia Giulia (378), Veneto (365,5), Valle d'Aosta (266,4) e Emilia Romagna (241). La più bassa in Molise, peraltro unica regione classificata a rischio basso, con 28 casi per centomila.

Dal 6 dicembre, con l'entrata in vigore del decreto Super Green pass in Italia, almeno fino al 15 gennaio queste sono le regole:

- Valgono le regole del Green pass e del super Green pass della zona bianca

- Torna la mascherina all'aperto

- I negozi restano senza limiti orari

- Le discoteche restano aperte

- I bar e i ristoranti non hanno limiti orari e di servizio