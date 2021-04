Roma, 29 aprile 2021 - In attesa del nuovo possibile cambio dei colori delle regioni che scatta domani - il primo dopo la parziale riapertura del 26 aprile (qui il calendario), che ha dato un po' di fiato agli italiani stressati dalle restrizioni causa Covid - vediamo la situazione attuale, ricordando che servono almeno 14 giorni con dati migliori per sperare in un passaggio di fascia più clemente.

Da tenere sott'occhio è l’incidenza settimanale, cioè il numero dei casi per 100mila abitanti. Piuttosto alta in Valle d'Aosta (247) che quindi potrebbe passare in zona rossa. La Sardegna potrebbe invece passare in arancione (l'incidenza è di 108 casi) e la Puglia in giallo.

La scorsa settimana l'indice Rt nazionale era sceso ancora,e raggiungendo quota 0.81 rispetto allo 0.85 dei sette giorni precedenti (qui tutti gli indici Rt regioni per regione).

Riapertura centri benessere: le possibili regole

Il colore delle regioni ad oggi

Al momento quasi tutto il centro-nord è in zona gialla - Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Marche, Piemonte, Pa Bolzano, Pa Trento, Toscana, Umbria e Veneto - mentre al Sud le soglie di rischio restano piuttosto alte. Le cinque regioni in arancione sono invece Basilicata (rischio moderato, incidenza settimanale 201 casi per centomila abitanti), Calabria (rischio alto, incidenza 152), Sicilia (rischio moderato, incidenza 175), Valle d'Aosta (rischio moderato, incidenza 227) e Puglia, a lungo in bilico, che paga il rischio moderato e soprattutto un'incidenza a 231.

La regola del cambio di colore

Intanto, come dicevamo, sono obbligatorie due settimane "in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive". Poi, per sperare nel giallo, i parametri sono un indice Rt sotto l'1 e un rischio complessivo basso o moderato (che si evince mettendo a confronto 21 parametri).

La Sardegna spera

Spera nell'arancione la Sardegna, unica regione condannata alle ferree restrizioni del rosso nonostante numeri confortanti (l'Rt era sceso sotto l'1). Ieri ci sono 264 nuovi casi di positività al Coronavirus e due decessi, mentre si tenta un'accelerata sul fronte dei vaccini: ieri sono state somministrate 7.938 dosi, e sono state consegnate altre 60mila dosi Pfizer.

Puglia presto gialla?

La Puglia potrebbe domani abbandonare l'arancione per il giallo. Dagli ultimi dati emerge che nella regione continua il calo dei pazienti Covid ricoverati e si abbassa la pressione sugli ospedali, pur restando ancora ad alti livelli. I positivi al Coronavirus che sono assistiti nelle strutture sanitarie sono oggi 1.916, dopo che per diverse settimane il livello si è mantenuto sopra i 2.100 ricoveri.

Il caso Valle d'Aosta

La Valle d'Aosta potrebbe passare addirittura in zona rossa, almeno stando all'incidenza, piuttosto alta: negli ultimi sette giorni si sono verificati infatti ben 247 casi per ogni 100mila abitanti.