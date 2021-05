Roma, 30 maggio 2021 - La road map dell'Italia colorata verso la zona bianca è ormai delineata. Entro il 14 giugno - se i dati continueranno ad essere buoni - tredici tra regioni e province autonome entreranno nella fascia dove sparisce il coprifuoco e restano come unici obblighi la mascherine e il distanziamento sociale. Le altre potrebbero raggiungerle entro fino giugno. Vediamo quindi il calendario completo settimana per settimana e come si entra in zona bianca.

Il Decreto riaperture di maggio (qui il testo in Pdf) all'articolo 13 stabilisce che si definiscono zone bianche quelle "nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive". E' l'unico criterio previsto. Quindi dobbiamo prendere in cosiderazione questo parametro che deve restare sotto i 50 per tre monitoraggi settimanali consecutivi.

Da domani (lunedì 31 maggio) entrano in zona bianca Sardegna (unica regione che già lo era stata), Friuli Venezia Giulia e Molise: lo ha deciso il ministro della Salute, Roberto Speranza, dopo il monitoraggio dell'Iss di venerdì scorso (qui la nuova mappa dei colori).

Altre 4 regioni sono in procinto di entrare in zona bianca: sono Veneto, Liguria, Abruzzo e Umbria. Tutte e 4 da due settimane hanno un'incidenza sotto i 50 casi settimanali. Se lo conferemranno anche nel monitoraggio di venerdì prossimo 4 giugno saranno bianche dal lunedì successivo 7 giugno.

Ulteriore step la settimana dopo. In rampa di lancio sono Lazio, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, provincia di Trento e Puglia. Queste sei regioni devono ancora confermare il dato sotto i 50 per due settimane: quindi la data chiave per loro è il monitoraggio dell'11 giugno per il passaggio in bianco dal 14.

Le certezze finiscono qui. Tutte le altre regioni/province autonome nell'ultimo monitoraggio di venerdì 28 maggio avevano un'incidenza sopra i 50: Calabria (61), Campania (66), Marche (55), Provincia autonoma di Bolzano (59), Sicilia (53), Toscana (59), Val d'Aosta (79), Basilicata (62). Quindi nella miglior delle ipotesi potrebbero passare in fascia bianca non prima del 21 giugno se riusciranno ad andare sotto i 50 per i prossimi tre monitoraggi consecutivi. C'è da dire che considerando la media mobile ad oggi, tutte stanno migliorando il dato con le Marche che sono già scese sotto i 50 (47). Sicilia e Toscana sono vicinissime (entrambe a 52).