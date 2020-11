Roma, 7 novembre 2020 - Dopo l'ultimo decreto del presidente del Consiglio dei ministri, tutta la regione Sicilia è diventata zona arancione. Ecco cosa prevede il livello medio delle restrizioni per lo sport e l'attività motoria, la cosiddetta passeggiata.

Negozi

I negozi restano aperti, mentre i centri commerciali sono chiusi "nei giorni festivi e pre-festivi", quando invece rimangono operativi alimentari, farmacie, parafarmacie ed edicole "collocati al loro interno".

Chiusi ristoranti e bar che possono tenere aperto il servizio d'asporto, consentito fino alle 22 e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Ancora da chiarire la situazione dei mercatini rionali. Sembrava decisa la chiusura a causa di possibili assembramenti, ancora non si capiesce se sia consentita la vendita sempre nel rispetto delle norme anti Covid e del distanziamento.

Sport

Sono consentiti solo gli eventi e le competizioni di interesse nazionale riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva o da organismi sportivi internazionali, negli impianti utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza pubblico. Gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra nazionali sono consentite a porte chiuse.

Sono sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

Attività motoria

E' consentito svolgere attività sportiva (il jogging, il tennis...) o attività motoria (la passeggiata) all'aperto, anche nelle aree attrezzate e nei parchi pubblici, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti. Per la passeggiata è obbligatoria la mascherina, per l'attività sportiva no.

Palestre e piscine

Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche.