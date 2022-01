Roma, 11 gennaio 2022 - La pandemia corre alimentata dalla variante Omicron, che, ha avvisato oggi l'Oms, "entro 2 mesi contagerà il 50% degli europei". Crescono rapidamente i casi Covid in tutt'Italia, mentre continua ad aumentare anche la pressione ospedaliera, il parametro chiave per la mappa dei colori. Ricoveri e terapie intensive, infatti, hanno ormai superato al soglia della zona gialla in metà delPaese ed è sempre più reale, per molte Regioni, il passaggio alla fascia arancione, con nuove restrizioni. Vediamo, qui sotto, chi rischia il cambio di fascia e da quando, le regole e cosa cambia con il Green pass rafforzato, quello base o senza.

La situazione ospedaliera, a livello nazionale, è in lento ma progressivo peggioramento: stanno crescendo da settimane, anche se per fortuna più lentamente rispetto ai contagi, i posti letto occupati nei reparti ordinari e nelle rianimazioni. Il tasso di occupazione dei reparti non critici è salito al 27%, mentre anche le rianimazioni continuano a crescere - anche se più lentamente rispetto ai ricoveri - e hanno toccato il 18%.

Dati Agenas aggiornati all'11 gennaio

Abruzzo: 26% (reparti), 18% (terapie intensive)

Basilicata: 21% (reparti), 3% (terapie intensive)

Calabria: 38% (reparti), 20% (terapie intensive)

Campania: 25% (reparti), 12% (terapie intensive)

Emilia-Romagna: 24% (reparti), 17% (terapie intensive)

Friuli Venezia Giulia: 28% (reparti), 21% (terapie intensive)

Lazio: 25% (reparti), 21% (terapie intensive)

Liguria: 38% (reparti), 20% (terapie intensive)

Lombardia: 31% (reparti), 17% (terapie intensive)

Marche: 25% (reparti), 22% (terapie intensive)

Molise: 13% (reparti), 5% (terapie intensive)

P.A. Bolzano: 15% (reparti), 14% (terapie intensive)

P.A. Trento: 24% (reparti), 31% (terapie intensive)

Piemonte: 33% (reparti), 24% (terapie intensive)

Puglia: 17% (reparti), 10% (terapie intensive)

Sardegna: 13% (reparti), 14% (terapie intensive)

Sicilia: 32% (reparti), 20% (terapie intensive)

Toscana: 22% (reparti), 21% (terapie intensive)

Umbria: 30% (reparti), 16% (terapie intensive)

Valle d’Aosta: 54% (reparti), 18% (terapie intensive)

Veneto: 25% (reparti), 20% (terapie intensive)

Sono tre i parametri da superare a livello regionale per entrare in zona arancione:

Incidenza superiore ai 150 casi per 100mila abitanti

superiore ai 150 casi per 100mila abitanti La soglia del 30% dei posti letto occupati nei reparti ordinari

dei posti letto occupati nei La soglia del 20% dei posti letto occupati nelle terapie intensive

Da lunedì 17 gennaio, secondo gli ultimi dati Agenas e i parametri elencati qui sopra per il cambio di fascia, a rischiare il passaggio in zona arancione sarebbero il Piemonte, che supera entrambi i parametri (ricoveri 33%, Ti 24%), la Liguria, che oltrepassa la soglia dei ricoveri (38%) mentre è al limite per le rianimazioni (20%), così come la Sicilia (32% ricoveri, 20% terapie intensive) e la Calabria (ricoveri 38%, terapie intensive 20%).

Resta molto in bilico, invece, la Valle D'Aosta, dove i ricoveri sono al 54% e le terapie intensive appena sotto il limite (18%). Oltrepassano il limite delle rianimazioni, invece, e si avvicinano alla soglia dei ricoveri, anche le Marche (25% ricoveri, 22% Ti) e il Friuli Venezia Giulia (28% ricoveri, 21% Ti).

Per quanto riguarda la Lombardia, il presidente della Regione, Attilio Fontana, oggi ha dichiarato che "la direzione è sicuramente quella" della zona arancione, ma i dati (31% ricoveri, 17% terapie intensive) lasciano ancora margini per evitare il cambio di fascia già da lunedì prossimo. Da capire anche come verranno conteggiati i posti letto dell'ospedale per i pazienti Covid in Fiera a Milano. Riaprirà venerdì, proprio a ridosso del monitoraggio della cabina di regia.

Ci sono inoltre altre due Regioni che presentano valori oltre il limite delle terapie intensive, ma dovrebbe momentaneamente non cambiare il colore per i ricoveri ancora sotto al limite: si tratta della P.A. Trento (24% ricoveri, 31% terapie intensive) e del Lazio (25% ricoveri, 21% terapie intensive). Bisognerà, quindi, tenere sotto controllo la situazione epidemiologica e scongiurare un cambio di colore lunedì 24 gennaio.

Partiamo con il ricordare che le restrizioni della zona arancione non toccano chi possiede il super Green pass, ovvero chi si è sottoposto alla vaccinazione o è guarito dal Covid. La questione cambia, invece, per chi non è in possesso del Green pass, ovvero non si è sottoposto nemmeno al tampone, e per i non vaccinati. Vediamo come.

Per chi non ha il Green pass, gli spostamenti con mezzo proprio verso altri comuni della stessa Regione o verso altre Regioni/P.A. sono consentiti solo per lavoro, necessità, salute o per servizi non sospesi ma non disponibili nel proprio comune (con autocertificazione). Restano consentiti, invece, gli spostamenti da comuni di massimo 5mila abitanti, verso altri comuni entro i 30 km, eccetto il capoluogo di provincia.

È vietato inoltre l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi).

Per chi ha il Green pass base (tampone negativo), invece, è vietato l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi (eccetto alimentari, edicole, librerie, farmacie, tabacchi), ma anche l'effettuazione di corsi di formazione in presenza e la pratica di sport di contatto all'aperto.

Per il momento, sono in zona bianca: Basilicata, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Umbria. Sono, invece, in fascia gialla Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Valle d’Aosta, Veneto e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ma c'è chi rischia una zona rossa? Ricordiamo innanzitutto i parametri di questa fascia: si entra in zona rossa nei territori dove l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100mila abitanti, il tasso di occupazione dei posti letto in area medica supera il 40% e quello in terapia intensiva supera il 30%. E, al momento, nessuna regione si avvicina a tali parametri: la Calabria è al 38% per i ricoveri, mentre le terapie intensive sono al limite (20%); stesso discorso per la Liguria, che sfiora il limite dei ricoveri (38%), ma si ferma al 20% per le terapie intensive. L'unica ad aver superato la soglia dei ricoveri è la Valle D'Aosta (54%), dove però le rianimazioni sono ferme al 18%.